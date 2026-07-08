Amokalarm: Mehrere Verletzte am Gymnasium Schongau

Am Welfen-Gymnasium in Schongau läuft nach Angaben des Bayerischen Rundfunks ein Großeinsatz. Es gebe Hinweise auf eine Amoktat, mehrere Menschen seien verletzt worden. Eine Person sei festgenommen worden.

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Inzwischen heißt es, dass der Angreifer seine Opfer niedergestochen habe. Damit käme nicht nur Amok, sondern möglicherweise auch ein Terroranschlag in Betracht.

Damit käme nicht nur Amok, sondern möglicherweise auch ein Terroranschlag in Betracht. Der Festgenommene soll 16 Jahre alt sein

Mindestens zwei Mädchen unter den Schwerverletzten

‼️ Amok-Verdacht: Mehrere Verletzte an Gymnasium in Oberbayern

An einem Gymnasium in Schongau sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall am Welfen-Gymnasium festgenommen worden, teilte die Polizei mit. „Um wie viele Personen .. pic.twitter.com/JUwcAleScA — Ella Bauer (@ellamaus15) July 8, 2026

Die Behörden müssen nun schnell klären, was am Gymnasium geschehen ist. Für Schüler, Eltern und Lehrer ist entscheidend, dass die Öffentlichkeit zügig und präzise informiert wird.

Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde inzwischen eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße 46 in 86956 Schongau eingerichtet.

Diese kann ab sofort genutzt werden.#sog0807 pic.twitter.com/u7WYEQ9E56 — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) July 8, 2026

Quellen: Bayerischer Rundfunk u. a.