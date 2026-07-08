Amokalarm: Mehrere Verletzte am Gymnasium Schongau

Am Welfen-Gymnasium in Schongau läuft nach Angaben des Bayerischen Rundfunks ein Großeinsatz. Es gebe Hinweise auf eine Amoktat, mehrere Menschen seien verletzt worden. Eine Person sei festgenommen worden.
UPDATES:
- Inzwischen heißt es, dass der Angreifer seine Opfer niedergestochen habe. Damit käme nicht nur Amok, sondern möglicherweise auch ein Terroranschlag in Betracht.
- Der Festgenommene soll 16 Jahre alt sein
- Mindestens zwei Mädchen unter den Schwerverletzten
Die Behörden müssen nun schnell klären, was am Gymnasium geschehen ist. Für Schüler, Eltern und Lehrer ist entscheidend, dass die Öffentlichkeit zügig und präzise informiert wird.
Quellen: Bayerischer Rundfunk u. a.
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