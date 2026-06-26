Kongo: Zerstörte Kirchen landen vor Gericht

Wie ADF International berichtet, ist nach Angriffen auf Kirchen und religiöse Einrichtungen der Banyamulenge in der Demokratischen Republik Kongo Klage vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof eingereicht worden. Damit landet ein Fall vor Gericht, der weit mehr ist als ein lokaler Gewaltausbruch: Es geht um gezielte Angriffe auf christliches Glaubensleben, zerstörte Gotteshäuser und die Frage, ob ein Staat seine religiösen Minderheiten überhaupt noch schützt.

Der Hintergrund ist brisant. Laut ADF International wurden in Uvira Kirchen und weitere religiöse Einrichtungen zerstört, die von der Banyamulenge-Gemeinschaft genutzt wurden. Auch mehr als 70 Häuser sollen vernichtet worden sein. Für die betroffenen Christen heißt das nicht nur materieller Verlust, sondern der Verlust ihrer geistlichen und gemeinschaftlichen Räume. Wer keine Kirche mehr hat, hat eben nicht nur kein Gebäude mehr, sondern oft auch keinen sicheren Ort mehr für Gottesdienst, Gebet und Zusammenhalt.

Die Klage wurde nach Angaben der Organisation bereits am 11. März 2026 bei der Zweigstelle des Gerichts in Nairobi eingereicht. Gefordert werden die Übernahme von Verantwortung durch die DR Kongo sowie Entschädigungen für den Wiederaufbau der im Januar 2026 zerstörten Kirchen. Juristisch ist das ein wichtiges Signal. Politisch ist es ein Armutszeugnis, dass Christen in Teilen Afrikas erst den Weg über internationale Gerichte suchen müssen, um überhaupt gehört zu werden.

Besonders auffällig ist, wie still es in Europa bei solchen Fällen meist bleibt. Sobald christliche Minderheiten unter Druck geraten, zerstörte Kirchen dokumentiert werden und ganze Gemeinden in Angst leben, bleibt die große Empörung oft aus. Menschenrechte scheinen für viele westliche Institutionen nur dann wirklich laut zu werden, wenn sie in das ideologische Raster passen. Der Schutz verfolgter Christen gehört offenkundig zu den Themen, die im globalen Wertebetrieb regelmäßig auf die hinteren Plätze rutschen.

Der Fall aus Uvira zeigt damit in aller Härte, warum Religionsfreiheit nicht als schöne Sonntagsfloskel behandelt werden darf. Wo Kirchen brennen, Häuser zerstört werden und Glaubensgemeinschaften aus ihrem sozialen Zentrum gedrängt werden, ist nicht nur Eigentum betroffen, sondern ein Grundrecht. Wenn die staatlichen Stellen versagen, bleibt am Ende nur der Gang vor Gericht. Doch selbst dieser Schritt ist letztlich nur ein Beleg dafür, wie weit die Lage bereits eskaliert ist.