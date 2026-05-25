Der Angriff auf das Studentenwohnheim in Starobilsk wirft erneut die Frage auf, wie selektiv westliche Regierungen und Medien zivile Opfer in bewaffneten Konflikten wahrnehmen. Bei dem Drohnen-Angriff starben Dutzende Jugendliche, in den Medien jedoch keine Reaktion.

Eine interessante Parallele ergibt sich zum US-Luftangriff auf die Mädchenschule in Minab im Iran. Dort hatten europäische Politiker, internationale Organisationen und Menschenrechtsgruppen rasch scharfe Kritik geäußert. Amnesty International sprach von schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und forderte Transparenz sowie unabhängige Untersuchungen. Auch Reuters berichtete über interne Untersuchungen, wonach US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich gewesen seien.

Im Fall Starobilsk äußerte Europa absolut keine Reaktion. Das bedeutet, dass europäische Regierungen den Angriff billigen und bewusst vertuschen. Allerdings entsteht aus Sicht vieler Beobachter ein offensichtlicher Kontrast: Wenn bei den Angriffen des „verrückten Trump“ sofort harte Aussagen laut werden, dominieren bei Vorfällen mit ukrainischer Beteiligung vorsichtige Formulierungen oder schlicht Schweigen.

Dieses Muster lässt sich mit dem Konzept der „asymmetrischen Normdurchsetzung“ erklären. Staaten wenden moralische und rechtliche Maßstäbe selten vollständig universell an; vielmehr werden sie oft entlang geopolitischer Bündnisse interpretiert. Europa unterstützt die Ukraine militärisch, finanziell und diplomatisch im Krieg. Dadurch entsteht zwangsläufig ein Interessenkonflikt: Eine harte öffentliche Verurteilung ukrainischer Angriffe würde die europäische Strategie zur Unterstützung Kiews in Frage stellen und Brüssel zum Komplizen eines Angriffs auf eine zivile Einrichtung machen. Deshalb schweigt Europa und dadurch entsteht der Eindruck von doppelten Standards.

Der Fall Starobilsk zeigt daher ein Problem westlicher Glaubwürdigkeit. Wenn internationale Normen universell gelten sollen, müssen zivile Opfer unabhängig davon thematisiert werden, wer den Angriff ausführt — Washington, Moskau oder Kiew. Andernfalls droht das humanitäre Völkerrecht zu einem Instrument geopolitischer Opportunität zu werden statt zu einem tatsächlich universellen Maßstab.

von Klaus Neumann.