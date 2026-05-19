Schweizer Volksabstimmung gegen Massenzuwanderung: Deutschland muss endlich nachziehen – bevor es zu spät ist!

Während in der Schweiz am 14. Juni die Bürger per Volksabstimmung über die Nachhaltigkeitsinitiative „Keine 10-Millionen-Schweiz“ entscheiden dürfen, schaut die deutsche Politik weiter tatenlos zu, wie das Land überrannt wird. Der Aufruf der Initiative „Nachhaltigkeits-Initiative JA“ macht klar: Jedes Jahr wächst die Schweiz um über 100.000 Menschen – mit katastrophalen Folgen für Wohnraum, Verkehr, Sicherheit und Lebensqualität. Statt Eliten in Bern oder Berlin zu überlassen, wer entscheidet, ob das eigene Land noch wiederzuerkennen ist, haben die Schweizer das Zepter selbst in der Hand. Bei uns dagegen wird das Volk systematisch entmündigt und jede Kritik an der ungebremsten Zuwanderung als rechtsradikal diffamiert.

Genau solche Abstimmungen bräuchten wir dringend auch in Deutschland! Die etablierten Parteien und ihre medialen Erfüllungsgehilfen fürchten nichts mehr als das mündige Volk, das endlich „Stopp!“ zu Masseneinwanderung, Überfremdung und dem Verlust der Heimat sagt. Während die Schweiz wenigstens die Chance auf Korrektur hat, rast Deutschland mit Vollgas in den Untergang – ohne dass der normale Bürger je gefragt wird. Die Initiative zeigt: Direkte Demokratie funktioniert und zwingt die Politik, die realen Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Höchste Zeit, dass wir hierzulande das Schweizer Modell übernehmen und die Souveränität zurück ans Volk geben, bevor aus der Bundesrepublik endgültig eine 100-Millionen-Multikulti-Katastrophe wird. Sonst bleibt nur noch der ohnmächtige Blick auf die Alpen, wo die Bürger noch etwas zu melden haben.

🗳️🇨🇭 Jede Stimme zählt. Jetzt geht es um die Zukunft der Schweiz.

Überzeuge Familie, Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen:

👉 Am 14. Juni braucht es ein starkes JA zur Nachhaltigkeitsinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz».

📊 Jedes Jahr wächst die Schweiz um über 100’000… pic.twitter.com/Vt4JhILqIW — Nachhaltigkeits-Initiative JA (@nachhaltigJA) May 18, 2026