Dieses Volk macht mir Angst

Es ist Freitag. Die Corona-Pandemie scheint für viele längst vergessen, aber die Furcht vor Mikroben ist immer noch da. Und dann schlägt sie wieder zu die Panik, die einige Fehlgeleitete ergriffen hat, deren Angstdiktat sich nun jeder beugen soll.



Das klingt nach einem gewaltigen Sockenschuss. Aber damit ist Story keineswegs zu Ende. Ich versuchte mich an einer freundlichen Antwort auf diese Monty Python hafte Ankündigung:

Mit Befremden nehme ich den Beschluss des Elternausschusses zur Kenntnis, der das Abholen und Bringen der Kinder noch mehr kompliziert. Die Regelung, dass man gleich nach Betreten die Schuhe ausziehen soll, ist vollkommen realitätsfern. Bitte überdenken Sie noch mal diesen Entschluss und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernaufgabe, nämlich die Kernzeiten der Betreuung sicher zu stellen.

Aber die Dinge nahmen den üblichen Verlauf. Statt mit Kopfschütteln, Widerstand oder Auslachen reagieren die Deutschen wie gewohnt mit vorauseilendem Gehorsam. Und diesem wurde auch prompt mit einer Lobeshymne gehuldigt:

Schuhfreie Kita Guten Morgen,

vielen Dank, dass heute morgen bereits so viele von Ihnen den Impuls des Elternausschuss umgesetzt haben!

Sie finden unter dem Elternpostfach eine kleine Bank zum Sitzen und Schuhe abstellen. Ebenso gibt es dort eine Kiste mit Plastikschuhüberziehern, die gern genutzt werden können!

MfG,

Im Grunde hatte ich nichts anderes erwartet, trotzdem blieb mir die Spucke weg. Und dann kam doch eine Antwort auf meinen Einwand:

Guten Morgen Herr van de Rydt,

gern nehme ich ihren Einwand in die nächste Sitzung des Elternausschuss mit bzw. können Sie sich auch selbst in dieser Sache an den Elternausschuss wenden.

Wir finden es eine gute Sache, da dadurch der Flur wesentlich sauberer ist. Wir nutzen den Flur regelmäßig im Angebot mit den Kindern (größere Bauaktionen u.ä.). Auch krabbeln hinten im Nestbereich unsere Jüngsten über den Boden – auch hier sehen wir für die Kinder einen großen Vorteil.

Der Personalausfall und damit zusammenhängende Reduzierung der Betreuungszeiten steht für mich nicht im Zusammenhang damit, dass die Eltern die Schuhe im Flur ausziehen.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen oder der Elternausschuss zur Verfügung, xxx xxxx

Ach, der hohe Krankenstand hat jetzt doch nichts damit zu tun. Trotzdem soll man sich jetzt zum Affen machen und auf Socken durch den Kindergarten marschieren und schlimmer noch, die eigenen Kinder zu diesem Unsinn anhalten. Heute habe ich meinen Sohn gefragt, wann die Gruppe eigentlich das letzte Mal draußen war. Er schaute mich ungläubig an und sagte, kein einziges Mal den ganzen Winter. Sind wohl zu viele Mikroben im Außengelände oder handelt es sich schlicht und ergreifend um Faulheit?

Wir werden es nicht mehr erfahren. Unser Sohn kommt nach den Sommerferien in die Schule und wird die Kita Hirnlos hoffentlich ohne weitere Schäden hinter sich lassen.

