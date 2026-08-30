Donald der Erste benennt den Ontariosee einfach um

Per Federstrich, sprich präsidialer Anordnung, hat Donald Trump den Lake Ontario in Lake America umbenannt. Seit dem 27. August müssen amerikanische Bundesbehörden den neuen Namen verwenden. Kanada macht nicht mit. Dort bleibt es beim Lake Ontario.

Der See ist 311 Kilometer lang, bis zu 85 Kilometer breit. Im Norden liegt die kanadische Provinz Ontario, im Süden der US-Bundesstaat New York. Mitten hindurch verläuft die Staatsgrenze. Ein Fisch, der von Toronto Richtung Rochester schwimmt, wechselt unterwegs den Namen seines Gewässers.

Donald der Erste entdeckt die Geografie

Trump hat bereits den Golf von Mexiko zum Golf von Amerika gemacht. Nun ist der Ontariosee an der Reihe. Der Mann regiert inzwischen auch Seen und Meere. Die weltweiten Freunde Amerikas werden vermutlich gar nicht erst auf weitere Anordnungen warten. Im vorauseilenden Gehorsam können sie ihre Landkarten schon umgestalten.

Nun auch noch die Gänse

Im Internet kursieren bereits Videos, in denen Kanadagänse genetisch so verändert erscheinen, dass sie zumindest bei der Haarpracht Donald Trump ähneln. Dazu kam der passende neue Name: Donald Ducks. Die Gänse wurden nicht gefragt. Kanada übrigens auch nicht.

Wann wird Deutschland zu Trumpland

Der Rhein könnte zu Trump-River werden. Ganz abwegig wäre das nicht. Trumps Großvater Friedrich Trump kam aus Kallstadt in der Pfalz. Ein wenig Deutschland steckt also schon in der Familiengeschichte. Aus Deutschland könnte deshalb Trumpland werden. Wie wir unsere deutschen Patrioten kennen, wären 51 Prozent sofort dafür. Ganz demokratisch. Das Vaterland wird selbstverständlich nicht verteidigt.

Das hätte sogar Vorteile. Billigeres Gas, billigere Hamburger und vielleicht billigere Filme auf Netflix. Da muss man Donald dem Ersten am Ende noch dankbar sein. Die kulturelle Vorarbeit ist ohnehin längst erledigt. Die Hollywood-Kultur hat Goethe, Schiller und Heine verdrängt. Warum also nicht auf jedem Marktplatz neben dem Schiller- und Goethe-Denkmal auch ein Trump-Denkmal aufstellen.

Regiert würde künftig aus Washington. Berlin könnte geschlossen werden. Der Bundestag käme ins Museum und das deutsche Parteiensystem auf den Haufen der Geschichte. Statt CDU, SPD, Grünen, Linken, FDP und AfD gäbe es nur noch Republikaner und Demokraten.