Steven Spielbergs neuer UFO-Film Disclosure Day ist in Großbritannien angelaufen. Kurz nach seinem Kinobesuch veröffentlichte der britische Autor David Icke ein rund zehnminütiges Video auf X. Sein Urteil besteht aus einem Wort: „PSYOP“. Icke hält den Film nicht für bloße Unterhaltung, sondern für einen Versuch, die Öffentlichkeit auf eine gelenkte Form der außerirdischen „Enthüllung“ vorzubereiten.

Der von Spielberg inszenierte Film erzählt von einer Welt, in der die Existenz nichtmenschlichen Lebens nicht länger verborgen werden kann. Eine Fernsehmeteorologin beginnt während einer Liveübertragung rätselhafte Worte zu sprechen. Andere Menschen zeigen ähnliche Reaktionen. Regierungen verlieren die Kontrolle über das Geheimnis, während die Menschheit mit einer Nachricht konfrontiert wird, die ihr Weltbild verändern soll.

I just watched the Spielberg film Disclosure Day that came out in England this afternoon. PSYOP. pic.twitter.com/hGuVYwiAMz — David Icke (@davidicke) June 10, 2026

Icke stört vor allem die Darstellung der nichtmenschlichen Wesen. Sie würden als empathisch, mitfühlend und letztlich positiv präsentiert. Für ihn ist das keine harmlose dramaturgische Entscheidung. Der Film kehre die tatsächlichen Verhältnisse um und trainiere das Publikum darauf, unbekannte Entitäten als Freunde oder Retter wahrzunehmen.

Diese Deutung gehört zu Ickes seit Jahrzehnten vertretenem Weltbild. Er behauptet, die für Menschen sichtbare Wirklichkeit sei eine kontrollierte, matrixartige Simulation. Empathielose nichtmenschliche Kräfte beeinflussten darin Wahrnehmung, Politik und gesellschaftliche Entwicklung. Belege für eine solche umfassende Kontrolle legt der Filmkritiker in seinem Video nicht vor. Er ordnet Spielbergs Geschichte vielmehr in sein bestehendes Modell ein.

Sein Einwand gegen den Zeitpunkt ist dennoch nachvollziehbar. Disclosure Day erscheint in einer Phase, in der Aussagen von Whistleblowern, parlamentarische Anhörungen und staatliche UAP-Berichte das UFO-Thema aus der Schmuddelecke geholt haben. Hollywood greift diese Entwicklung nicht Jahre später auf, sondern mitten in einer laufenden politischen und kulturellen Debatte. Spielberg selbst hat das Bild des Außerirdischen seit Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. entscheidend geprägt.

Ob daraus eine zentral gesteuerte psychologische Operation folgt, ist eine andere Frage. Große Studios wählen Stoffe, die Aufmerksamkeit versprechen. Regierungen wiederum haben ein Interesse daran, unbekannte Luftraumphänomene in kontrollierbare Begriffe und Verfahren zu überführen. Beides kann sich gegenseitig verstärken, ohne dass Drehbuch, Geheimdienste und Kinostart Teil eines einzigen Plans sein müssen.

Icke warnt seit Monaten vor einem inszenierten „Disclosure-Jahr 2026“. Eine vermeintliche Offenlegung könne seiner Ansicht nach gerade dazu dienen, die entscheidenden Fragen zu verdecken: Wer bestimmt das Narrativ, welche Informationen werden freigegeben und welche Rolle wird der Bevölkerung zugedacht? Für ihn liefert Spielbergs Film bereits die gewünschte Antwort: Die Wesen seien wohlwollend, die Menschheit müsse nur lernen, sie anzunehmen.

Man muss Ickes Matrix-Theorie nicht teilen, um den kulturellen Einfluss eines solchen Films ernst zu nehmen. Kino beweist keine außerirdische Agenda. Es schafft jedoch Bilder, Gefühle und Erwartungsmuster, lange bevor Behörden eine offizielle Erklärung liefern. Sollte es tatsächlich zu einer umfassenderen UAP-Offenlegung kommen, werden viele Menschen ihr nicht unvorbereitet begegnen. Spielberg hat ihnen bereits gezeigt, wie sie aussehen könnte.