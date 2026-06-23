Digitaler Euro: Während Brüssel plant, bauen die Banken längst das überwachbare Geld

Während Brüssel und die EZB noch über Gesetzestexte für den digitalen Euro feilschen, schaffen Banken und Fintechs längst Fakten. Wie Forbes unter Berufung auf das ECB-Macroprudential-Bulletin berichtet, ist der Markt für euro-denominierte Stablecoins binnen zwei Jahren von rund 50 auf etwa 450 Millionen Euro gewachsen, eine Verneunfachung. Der staatlich geplante digitale Euro dagegen soll frühestens 2029 ausgegeben werden, und auch das nur, falls die umstrittene Verordnung 2026 überhaupt durch den Gesetzgeber kommt.

Die EZB arbeitet seit 2021 an ihrer Zentralbankwährung. Im Oktober 2025 schloss sie die zweijährige Vorbereitungsphase ab und schob das Projekt in die nächste Stufe. Ein monatelanger Streit, ob die Währung nur offline funktionieren solle, wurde erst Anfang 2026 beigelegt. Die geschätzten Kosten: rund 1,3 Milliarden Euro für den Aufbau und etwa 320 Millionen Euro pro Jahr für den Betrieb. Bezahlt aus der Tasche derselben Bürger, die man anschließend an die neue Infrastruktur gewöhnen will.

Der entscheidende Punkt ist nicht das Tempo, sondern die Richtung. Ein privates Bankenkonsortium namens Qivalis, getragen unter anderem von ING, UniCredit, CaixaBank, KBC und BNP Paribas und geleitet vom früheren britischen Finanzaufseher Sir Howard Davies, will noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 einen gemeinsamen, MiCA-konformen Euro-Stablecoin starten. Circle gibt mit EURC bereits den größten Euro-Token aus, die Société Générale hat ihren Coin im DeFi-Bereich auf Uniswap und Morpho ausgerollt, und der Anbieter Monerium wickelte mit seinem EURe-Token allein 2025 über sechs Milliarden Euro Transaktionsvolumen ab. Während Frankfurt plant, wird der Markt gebaut.

Genau hier liegt der eigentliche Konflikt, den die offizielle Erzählung gern überspringt. Es geht der EZB nicht nur um Bequemlichkeit beim Bezahlen, sondern um Kontrolle über die monetäre Infrastruktur. Eine staatliche Digitalwährung ist programmierbares Geld, das prinzipiell wissen kann, wer wann was wofür ausgibt. Wer die Schiene kontrolliert, kontrolliert den Verkehr darauf. Dass dieselben Institutionen, die Bargeld Schritt für Schritt zurückdrängen und über Obergrenzen für Barzahlungen reden, nun eine lückenlos nachvollziehbare Alternative aufbauen, ist kein Zufall, sondern Programm.

Die Ironie: Ausgerechnet das marktgetriebene Stablecoin-Wachstum, das Brüssel beunruhigt, ist freiheitlicher als das öffentliche Gegenmodell. Diese Token entstehen im Wettbewerb, unterliegen unter MiCA klaren Reservepflichten und lassen sich nutzen, ohne dass eine Zentralbank den einzelnen Bürger im Blick behält. Die EZB warnt zwar, der Euro verliere im tokenisierten Finanzwesen gegen den Dollar an Boden, euro-basierte Token machen nur rund 0,2 Prozent des globalen Stablecoin-Werts aus. Doch die Antwort darauf kann nicht lauten, dem Bürger eine staatlich überwachbare Digitalwährung zu verordnen.

Am Ende läuft die EZB einem Markt hinterher, den sie nie verstanden hat, und liefert als Antwort genau das, wovor freiheitlich denkende Beobachter seit Jahren warnen: zentralisiertes, kontrollierbares, programmierbares Geld. Wer die Wahl behalten will, sollte sie sich nicht von einer Zentralbank vorschreiben lassen, die drei Jahre zu spät kommt und dafür die volle Kontrolle verlangt.