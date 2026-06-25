„Die Volksparteien haben geschlossen für den Einstieg in den Digitalen Euro gestimmt – alle Patrioten dagegen“

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser hat die Behandlung des digitalen Euro im sogenannten Single Currency Package im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments scharf attackiert. Nach seinen Angaben wurde der Bericht mit 43 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Für Hauser ist das kein technisches Zahlungsprojekt, sondern der nächste politische Schritt in Richtung eines kontrollierbaren Geldsystems. Seine Botschaft fiel entsprechend unmissverständlich aus: Die Volksparteien hätten geschlossen für den Einstieg in den digitalen Euro gestimmt, während die patriotischen Kräfte geschlossen dagegengehalten hätten.

Genau darin liegt der eigentliche Konflikt. Der digitale Euro wird von seinen Befürwortern gern als moderne Ergänzung zum Bargeld verkauft. Kritiker sehen darin jedoch weit mehr als nur eine neue Zahlungsform. Sie warnen vor einer Infrastruktur, die langfristig nicht nur Transaktionen digitalisiert, sondern Geld selbst politisch formbarer macht. Was heute noch als bequeme Innovation präsentiert wird, könnte morgen als Hebel für Kontrolle, Nachverfolgbarkeit und schleichende Abhängigkeit von Zentralbanken und Behörden dienen.

Hauser wirft dem Parlament deshalb vor, eine folgenschwere Verhandlungsposition nicht gestoppt, sondern faktisch durchgewinkt zu haben. Wer diesem Paket zustimme, öffne der schrittweisen Verdrängung des Bargelds Tür und Tor. Aus F-News-Sicht ist genau das der Punkt, der in der öffentlichen Debatte systematisch verharmlost wird. Denn ein digitaler Euro bleibt eben nicht neutral, nur weil er mit dem Wort Fortschritt etikettiert wird. Sobald staatlich emittiertes Geld ausschließlich oder überwiegend digital organisiert wird, wachsen zwangsläufig auch die Möglichkeiten zur Steuerung, Begrenzung und Überwachung.

Besonders interessant ist, dass selbst offizielle Stellen beim Thema Krisenvorsorge weiter auf Bargeld verweisen. Die Österreichische Nationalbank betont in ihrer Position zu Bargeld und digitalem Euro ausdrücklich die besondere Rolle des Bargelds und spricht von einer Ergänzung, nicht von einem Ersatz. Hauser verweist zusätzlich auf Schweden, wo in der staatlichen Broschüre „In case of crisis or war“ empfohlen wird, ausreichend Bargeld für mindestens eine Woche in unterschiedlichen Scheinen bereitzuhalten. Wenn selbst Krisenplaner und Zentralbankumfelder auf physisches Geld als Sicherheitsanker verweisen, wirkt die politische Euphorie für vollständig digitalisierte Zahlungssysteme umso fragwürdiger.

Genau deshalb ist Bargeld nicht bloß Nostalgie, sondern Freiheits- und Sicherheitsinfrastruktur. Wer Bargeld zurückdrängt, schwächt nicht nur anonyme und unmittelbare Zahlungsfreiheit, sondern auch die Resilienz einer Gesellschaft in Störfällen. Stromausfälle, Cyberangriffe, Systemfehler oder politische Eingriffe treffen eine komplett digitalisierte Geldordnung ungleich härter als ein System, in dem Bürger weiterhin auf physische Zahlungsmittel ausweichen können.

Hausers Forderung nach einer echten Bargeldannahmepflicht, einem Recht auf Barzahlung, analoger Teilhabe und einem klaren Verbot programmierbarer Geldfunktionen trifft daher einen Kernpunkt, der weit über Parteitaktik hinausgeht. Die Bürger brauchen kein EU-Kontrollgeld, das irgendwann an Bedingungen, politische Zielvorgaben oder technische Schranken geknüpft werden kann. Sie brauchen ein Geldsystem, das Freiheit nicht simuliert, sondern garantiert. Der digitale Euro steht genau deshalb zu Recht unter Verdacht: nicht, weil er modern ist, sondern weil er der perfekte Träger einer zentralisierten Finanzaufsicht von oben wäre.