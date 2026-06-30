Die Rentenreform von Friedrich Merz: Ein Angriff auf den Sozialstaat

Die von Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigte Rentenreform wird von der Bundesregierung als notwendige Antwort auf den demografischen Wandel dargestellt. Tatsächlich könnte sie sich jedoch als eine der tiefgreifendsten sozialpolitischen Umverteilungen der Nachkriegsgeschichte erweisen – zulasten der abhängig Beschäftigten und insbesondere der unteren und mittleren Einkommensgruppen.

Der zentrale Gedanke der Reform lautet: Die Bürger sollen länger arbeiten, mehr privat vorsorgen und sich stärker auf die Kapitalmärkte verlassen. Hinter dieser scheinbar pragmatischen Formel verbirgt sich jedoch eine grundlegende Verschiebung gesellschaftlicher Risiken vom Staat auf den Einzelnen.

Besonders problematisch ist die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters. Die politische Debatte suggeriert häufig, dass alle Menschen gleichermaßen von steigender Lebenserwartung profitieren. Diese Annahme ist empirisch fragwürdig. Zwischen Akademikern und Menschen in körperlich belastenden Berufen bestehen erhebliche Unterschiede bei Gesundheit und Lebenserwartung. Während ein Universitätsprofessor oft problemlos bis Ende 60 arbeiten kann, sieht die Realität für Pflegekräfte, Bauarbeiter, Handwerker oder Beschäftigte in der Industrie anders aus.

Ein höheres Renteneintrittsalter bedeutet für viele Arbeitnehmer daher nicht einfach längeres Arbeiten, sondern eine faktische Kürzung ihrer Rentenansprüche. Wer gesundheitlich nicht mehr arbeiten kann, wird häufiger in Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung oder prekäre Übergangslösungen gedrängt.

Noch gravierender ist die ideologische Stoßrichtung der Reform. Die gesetzliche Rentenversicherung beruhte jahrzehntelang auf dem Prinzip kollektiver Absicherung. Die Merz-Reform setzt dagegen auf individuelle Verantwortung und Kapitaldeckung. Damit wird ein Grundgedanke des deutschen Sozialstaats geschwächt: die solidarische Absicherung sozialer Risiken.

Die geplante Kapitalrente wird oft mit internationalen Erfolgsmodellen begründet. Dabei werden die Risiken systematisch unterschätzt. Finanzmärkte erzeugen langfristig zwar Renditen, sie produzieren aber auch Krisen, Spekulationsblasen und Vermögensverluste. Wer die Alterssicherung stärker an Börsenentwicklungen koppelt, macht die soziale Sicherheit von Faktoren abhängig, die sich demokratischer Kontrolle weitgehend entziehen.

Hinzu kommt ein Verteilungsproblem. Von Kapitalmarkterträgen profitieren vor allem Menschen, die bereits Vermögen besitzen oder ausreichend Einkommen haben, um regelmäßig zu investieren. Geringverdiener können diese Möglichkeiten oft nicht nutzen. Die Reform droht daher, bestehende soziale Ungleichheiten im Alter weiter zu verschärfen.

Bemerkenswert ist zudem, welche Alternativen in der politischen Debatte kaum ernsthaft diskutiert werden. So werden Vermögenssteuern, höhere Beiträge für Spitzenverdiener oder eine stärkere Beteiligung von Kapitaleinkommen an der Finanzierung des Rentensystems weitgehend ausgeblendet. Stattdessen konzentriert sich die Reform auf Einschnitte bei den Arbeitnehmern. Politikwissenschaftlich betrachtet ist dies kein neutraler Sachzwang, sondern eine politische Entscheidung mit klaren Verteilungswirkungen.

Kritiker sehen deshalb in der Reform weniger eine technische Modernisierung als vielmehr einen Paradigmenwechsel. Die Lasten des demografischen Wandels werden nicht gleichmäßig auf alle gesellschaftlichen Gruppen verteilt, sondern überwiegend auf die Erwerbstätigen übertragen. Während Unternehmen und Vermögensbesitzer weitgehend geschont werden, sollen Arbeitnehmer länger arbeiten und stärker privat vorsorgen.

Langfristig könnte die Reform sogar die Legitimität des Sozialstaates untergraben. Das Vertrauen der Bürger in die Rentenversicherung beruht auf dem Versprechen, dass jahrzehntelange Beitragszahlungen zu einer verlässlichen Alterssicherung führen. Wenn dieses Versprechen zunehmend durch individuelle Vorsorge und Kapitalmarktrisiken ersetzt wird, droht eine Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob das Rentensystem reformiert werden muss. Reformbedarf besteht zweifellos. Die eigentliche Frage ist, wer die Kosten dieser Reform trägt. Die Pläne von Friedrich Merz geben darauf eine klare Antwort: vor allem die Arbeitnehmer von heute und die Rentner von morgen.

von Frank Kafka