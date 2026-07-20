Deutschland verliert die eigenen Bürger: Nettoabwanderung steigt auf 97.000

Deutschland verzeichnet bei den eigenen Staatsbürgern einen immer größeren Wanderungsverlust. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag die Nettoabwanderung deutscher Staatsangehöriger 2025 bei 97.000 Personen. Im Vorjahr waren es noch 81.000. Damit gingen unter dem Strich binnen eines Jahres 16.000 Deutsche mehr verloren.

Die Zahl ist kein bloßer Ausreißer. Wie Destatis mitteilt, weist die Wanderungsstatistik für deutsche Staatsangehörige bereits seit 2005 eine Nettoabwanderung aus. Zu den häufigsten Zielländern zählen die Schweiz, Österreich und Spanien.

Nettoabwanderung bedeutet dabei nicht, dass lediglich 97.000 Deutsche das Land verlassen hätten. Die Zahl bezeichnet den Saldo: Es zogen 97.000 mehr deutsche Staatsbürger fort als zurückkehrten oder neu nach Deutschland kamen. Gerade deshalb ist sie politisch brisant. Der negative Saldo wird größer, obwohl die Bundesregierung seit Jahren von Fachkräftesicherung, Wachstum und einem attraktiven Standort spricht.

Insgesamt blieb Deutschland 2025 ein Einwanderungsland. Rund 1,48 Millionen Menschen kamen, etwa 1,25 Millionen gingen. Daraus ergab sich ein Wanderungsüberschuss von 235.000 Personen. Dieser lag allerdings 45 Prozent unter dem Vorjahreswert von 430.000.

Die beiden Entwicklungen gehören zusammen betrachtet: Deutschland gewinnt weiterhin Bevölkerung durch Zuwanderung, verliert aber unter dem Strich immer mehr eigene Staatsbürger. Wer daraus keine unbequemen Fragen über Steuern, Wohnkosten, Bürokratie, Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven ableiten will, verschließt die Augen vor einem deutlichen Warnsignal.

Die Statistik erklärt nicht, aus welchen persönlichen Gründen einzelne Menschen gehen. Sie beweist deshalb auch nicht, dass jeder Fortzug eine politische Protestentscheidung ist. Doch eine über zwei Jahrzehnte anhaltende und zuletzt deutlich steigende Nettoabwanderung deutscher Staatsbürger lässt sich nicht als belanglose Randnotiz abtun.

Ein Staat, der für Menschen aus aller Welt attraktiv sein will, sollte zuerst beantworten können, warum ein wachsender Saldo der eigenen Bürger ihm den Rücken kehrt. 97.000 verlorene Staatsbürger in nur einem Jahr sind keine Erfolgsmeldung, sondern ein Alarmzeichen für den Standort Deutschland.