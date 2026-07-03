Der Fall Stade wird immer komplexer. Was zunächst als brutale Bluttat im Umfeld eines Sorgerechtsstreits gemeldet wurde, entwickelt sich inzwischen zu einem Geflecht aus offenen Behördenfragen, familiären Verbindungen, einem auffälligen Fluchtwagen und einer Migrationsberaterin mit politischem Anschluss.

In einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade wurden sechs Menschen erschossen.

Bei den Opfern handelte es sich um Mitarbeiter der Jugendhilfe beziehungsweise des Jugendamts.

Der mutmaßliche Täter ist nach NIUS-Angaben der 45-jährige Fatih G., türkischer Staatsbürger aus dem Raum Hannover.

Hintergrund soll ein eskalierter Streit um seine drei Monate alte Tochter gewesen sein.

Gegen den Vater lief bereits ein Verfahren wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Konkret ging es um den Verdacht eines Schütteltraumas bei dem Baby.

Das Kind war zeitweise in Obhut genommen worden.

Später durfte es offenbar unter Auflagen zur Mutter zurück, allerdings nicht nach Hannover, sondern in die Einrichtung in Stade.

Dort fand am Tattag ein Hilfeplangespräch statt.

Nach Berichten soll der Vater das Gebäude verlassen, eine Waffe aus einem Auto geholt und anschließend das Feuer eröffnet haben.

Mutter und Kind überlebten.

Besonders auffällig ist die Rolle der 65-jährigen Sylvia S. aus Bremen.

Nach NIUS soll Sylvia S. am Steuer des Fluchtwagens gesessen haben.

Bei dem Wagen soll es sich um einen Mercedes-Benz GLE Coupé mit fast 400 PS handeln.

Der Wagen soll am 26. Mai 2026, also rund fünf Wochen vor der Tat, auf Sylvia S. umgemeldet worden sein.

Nach der Tat sollen Fatih G. und Sylvia S. gemeinsam in diesem Mercedes geflüchtet sein.

Die Polizei stoppte den Wagen nach Medienberichten durch Schüsse auf die Reifen.

Beide Insassen wurden festgenommen.

Sylvia S. kam später wieder auf freien Fuß.

Gegen sie wird nach Apollo weiter ermittelt; ein Haftbefehl wurde bislang nicht beantragt.

Damit steht die Frage im Raum, wem der Fluchtwagen zuzurechnen ist.

Öffentlich belastbar ist: NIUS berichtet, der Mercedes sei rund fünf Wochen vor der Tat auf Sylvia S. umgemeldet worden.

Apollo übernimmt diese Darstellung.

Andere Medien sprechen allgemeiner davon, der Täter sei „in ihrem Auto“ geflüchtet.

Ob Sylvia S. auch formell Eigentümerin war oder nur Halterin, ist öffentlich nicht abschließend belegt.

Für einen Artikel sollte daher formuliert werden: Der Wagen soll auf Sylvia S. zugelassen gewesen sein.

Brisant wird der Fall durch den beruflichen und familiären Hintergrund von Sylvia S.

NIUS berichtet, Sylvia S. arbeite als Familien- und Migrationsberaterin.

Sie soll bei einer bundesweit tätigen Organisation beschäftigt sein, die zu Familiennachzug, Aufenthaltsrecht und Einbürgerung berät.

Diese Organisation verstehe sich laut NIUS als Interessenvertretung für migrantische Familien und gegen Rassismus.

NIUS schreibt zudem, die Organisation habe 2025 und 2026 zusammen fast 900.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ erhalten.

Apollo greift diese Darstellung auf und verweist dabei ausdrücklich auf NIUS.

Eine offizielle Bestätigung dieser beruflichen Rolle durch Behörden liegt in den bisher ausgewerteten Quellen nicht vor.

Noch eine Verbindung macht den Fall politisch heikel.

Sylvia S. soll die Schwiegermutter von Deniz Kurku sein.

Kurku ist SPD-Landtagsabgeordneter in Niedersachsen.

Er ist außerdem niedersächsischer Landesbeauftragter für Migration und Teilhabe.

Kurku ließ über einen Anwalt mitteilen, er habe die familiäre Verbindung gegenüber Ermittlungsbehörden und beruflichen Stellen offengelegt.

Er habe vor der Tat keine Kenntnis von einer möglichen Tat gehabt.

Die SPD-Fraktion stellte sich hinter Kurku.

Auch die Landesregierung erklärte, die familiäre Verbindung habe keine unmittelbaren Folgen für seine Funktion.

Wichtig: Eine Beteiligung Kurkus an der Tat ist nicht belegt.

Auch die Nähe von Sylvia S. zur Familie des Tatverdächtigen wirft Fragen auf.

Sylvia S. soll nach NIUS die Patentante des drei Monate alten Kindes sein.

Um dieses Kind drehte sich der eskalierte Konflikt zwischen Vater, Mutter, Ärzten, Jugendamt und Behörden.

Sylvia S. soll den Vater am Tattag zu dem Termin in Stade gefahren haben.

Nach der Tat soll sie mit ihm im Wagen geflüchtet sein.

Drei Tage vor der Tat soll Sylvia S. ein etwa 20-seitiges Schreiben an mehrere Medienhäuser geschickt haben.

Darin soll sie nach Berichten Widersprüche und Ungereimtheiten im Umgang der Behörden mit dem Vater kritisiert haben.

Die Verletzungen des Babys seien demnach nicht durch Schütteln entstanden, sondern durch einen unbeabsichtigten Zusammenstoß im Bett.

Drohungen gegen Behördenmitarbeiter soll das Schreiben laut Apollo nicht enthalten haben.

Auch die frühere Gefährdungslage bleibt erklärungsbedürftig.

Nach NIUS soll der Vater im Zusammenhang mit der Behandlung seines Kindes Ärzte bedroht haben.

Laut Welt-Informationen, die NIUS wiedergibt, soll er sinngemäß angekündigt haben, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, falls seinem Kind in der Klinik etwas passiere.

Später soll eine weitere E-Mail mit massiven Beschimpfungen eingegangen sein.

Das Bedrohungsverfahren wurde laut NIUS dennoch eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Hannover habe keine strafrechtlich relevante Bedrohung gesehen.

Der Mann galt zwar als polizeibekannt, aber nicht als Gewalttäter.

Eine waffenrechtliche Erlaubnis soll er nicht gehabt haben.

Der zunächst gemeldete Clan-Bezug ist derzeit nicht belastbar.

Der NDR hatte zunächst über mögliche familiäre Bezüge zu einem großen Clan in Hannover berichtet.

Später korrigierte der Sender diese Darstellung.

Nach Apollo erklärte der NDR, die Hinweise reichten nicht mehr aus, um den Verdacht aufrechtzuerhalten.

Die Polizei teilte demnach mit, ihr lägen keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

Deshalb sollte ein möglicher Clan-Bezug nicht als Tatsache dargestellt werden.

Offen bleiben zentrale Fragen.

Warum wurde der Mercedes nur wenige Wochen vor der Tat auf Sylvia S. umgemeldet?

Warum fuhr eine Familien- und Migrationsberaterin den späteren mutmaßlichen Täter zu einem hochsensiblen Jugendamtstermin?

Was wusste Sylvia S. über die Stimmung und mögliche Eskalationsgefahr?

Welche Bedeutung hatte ihr 20-seitiges Schreiben an Medien wenige Tage vor der Tat?

Warum wurde ein früheres Bedrohungsverfahren eingestellt?

Welche Warnsignale lagen Jugendamt, Ärzten, Polizei oder Staatsanwaltschaft vor?

Warum gab es bei einem offenbar massiv eskalierten Sorgerechtskonflikt kein Sicherheitskonzept für das Hilfeplangespräch?

Welche Organisation beschäftigte Sylvia S. genau?

Welche öffentlichen Mittel erhielt diese Organisation?

Welche Rolle spielte Sylvia S. vor, während und nach der Tat?

Und warum wird die politische Verbindung zu Deniz Kurku zwar eingeräumt, aber öffentlich möglichst schnell als irrelevant abgeräumt?

Der Fall Stade ist damit längst mehr als eine Familientragödie. Es geht um sechs Tote, einen mutmaßlichen Täter mit Vorgeschichte, ein Baby im Zentrum eines Behördenkonflikts, einen auffällig vorbereiteten Fluchtwagen, eine Migrationsberaterin als mutmaßliche Fahrerin und eine familiäre Verbindung bis in die niedersächsische Migrationspolitik. Genau deshalb braucht dieser Fall vollständige Aufklärung, keine vorschnellen Beschwichtigungen.

Quellen: NIUS zu Sylvia S. und Deniz Kurku | NIUS zum entzogenem Kind und Tatverlauf | NIUS vor Ort in Stade | Apollo zur Schwiegermutter eines SPD-Abgeordneten | Apollo zur Migrationsberaterin und zum Fluchtauto | Apollo zur NDR-Korrektur beim Clan-Verdacht

Fünf Wochen vor der Tat in Stade wurde der Mercedes-AMG auf die Migrationsaktivistin Sylvia S. umgemeldet. Warum überhaupt?



Sylvia S. ist die Patentante des betroffenen Babys und die Schwiegermutter des SPD-Politikers Deniz Kurku.



Das Kennzeichen des Mercedes-AMG lautet:

"H KD… pic.twitter.com/zaAm8diiFs — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) July 3, 2026

Der "Vorfall" in Stade ist der Supergau! https://t.co/dIXaNub45G — Bettina Röhl (@bettinaroehl) July 2, 2026