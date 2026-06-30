Den Haag: Migrantenkrawalle in No Go Area #Schilderswijk

Die neue Normalität hat wieder einmal im berüchtigten Viertel „Schilderswijk“ zugeschlagen. Verschärfend zu der ohnehin stets angespannten Lage hat das WM-Spiel zwischen Marokko und den Niederlanden die Stimmung angeheizt.

Niederländische Motorpolizisten wurden massiv angegriffen, als sie versuchten, einen Roller zu kontrollieren. Die Beamten mussten vor einer aggressiven Menge fliehen, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Ein vor Ort anwesender Journalist wurde ebenfalls bedroht und eingeschüchtert.

Augenzeugen-Videos zeigen, wie Polizisten in leuchtgelben Schutzkleidung auf ihren Motorrädern zunächst ruhig agieren, während sich rasch eine große Gruppe junger Männer – überwiegend mit Migrationshintergrund – um sie versammelt. Die Situation eskaliert schnell: Die Beamten werden umringt, bedrängt und angegriffen. Statt Verstärkung durchzusetzen, ziehen sich die Polizisten zurück. Im Hintergrund sind weitere Rollerfahrer, blockierte Straßen und eine aufgeheizte Stimmung zu sehen.

Journalist Owen O’Brien (@_owenobrien_), der die Szene filmte, berichtete live: „Motoragenten voll angevallen in de #Schilderswijk. Ze wilden een scooter stilzetten. Motoragenten moesten vluchten voor eigen veiligheid. Reltuig probeerde mij ook te intimideren tijdens filmen.“

„Motorradpolizisten im #Schilderswijk voll angegriffen. Sie wollten einen Roller anhalten. Die Motorradpolizisten mussten zu ihrer eigenen Sicherheit fliehen. Reltuig versuchte auch, mich während der Dreharbeiten einzuschüchtern.“

Das Video zeigt deutlich die Hilflosigkeit der Einsatzkräfte gegenüber der Übermacht. Die Schilderswijk gilt seit Jahren als Problemviertel mit hohem Anteil an marokkanischstämmiger Bevölkerung. Solche Szenen, bei denen die Polizei die Kontrolle verliert und vor lokalen Clans oder Jugendbanden zurückweichen muss, sind keine Einzelfälle mehr.

Viele Bürger fragen sich: Wo bleibt die ME, wo sind die Hundestaffeln und die notwendige Härte gegen solche Zustände? In den sozialen Medien löste der Vorfall heftige Debatten aus. Nutzer werfen der Politik vor, durch jahrelange Verharmlosung und fehlende Integrationspolitik „No-Go-Areas“ zugelassen zu haben. „Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen?“, fragt ein Kommentator.

Während bei friedlichen Demonstrationen massiv gegen eigene Bürger vorgegangen werde, scheine man in bestimmten Vierteln machtlos. Die Polizei Den Haag hat bislang nur eine Festnahme bestätigt. Ob weitere Maßnahmen folgen, bleibt abzuwarten. Für viele Niederländer ist dieser Vorfall jedoch nur ein weiteres Symptom einer tieferen Krise: des Verlusts staatlicher Autorität in parallelgesellschaftlichen Strukturen.