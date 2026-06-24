Citizen Vigilante: Unterstützt Filmemacher Uwe Boll

Sein Film hat keine FSK 18 bekommen, was einer Zensur gleich kommt. Der Rachestreifen Citizen Vigilante läuft somit nicht in deutschen Kinos. Der Film spart nicht mit Gewalt, aber bisher hatte Filmemacher Uwe Boll in dieser Hinsicht nie Probleme. Bei diesem Film ist alles anders. Es geht um die Story. Anders als in Tarantinos Inglourious Basterds werden keine bösen Nazis geschlachtet, sondern illegale Migranten, die als Messerstecher und Vergewaltiger Angst und Schrecken verbreiten. Der unbekannte Rächer wird bald als Held gefeiert. Logisch, dass man sowas in Deutschland nicht sehen soll.

Hier der Trailer:

Für uns gibt es dennoch Möglichkeiten, den Film im Original, also in englischer Sprache, anzusehen. Entweder über amazon US oder zahlreiche Downloads, die durchs Netz geistern, aber eigentlich illegal sind. Uwe Boll sollte auf jeden Fall seinen Lohn bekommen. Die Paypal-Adresse lautet uboll40163@aol.com. Wer weitere Möglichkeiten findet, wie man den Film legal, möglichst in deutscher Synchro schauen kann, schreibe das bitte in die Kommentare!

Uwe Boll gilt als Trashkönig, u.a. wegen der Verfilmungen der Videospielreihe „Postal“. Mit Citizen Vigilante ist ihm ein Meisterwerk gelungen.