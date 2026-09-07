Das historische Fanal von Magdeburg zeigt, wie die CDU sich ihren eigenen Hungerturm gemauert hat. Dass dieses System an seinen eigenen Doktrinen zerschellen würde, pfiffen die Spatzen schon seit Monaten von den Dächern. Doch die verblendeten Handlanger der politischen Selbstisolierung im Konrad-Adenauer-Haus blieben taub. Sie bauten unverdrossen weiter an jenem ideologischen Schutzwall, der sie vor dem unliebsamen Wahlvolk schützen sollte. Nun, da sich der Rauch des Wahlabends über Sachsen-Anhalt verzieht, dämmert selbst den lethargischsten Parteistrategen der Union die fatale Realität: Die legendäre „Brandmauer“ ist längst kein Schutzschild mehr, sondern das verfallene Gemäuer eines mittelalterlichen Hungerturms – und die CDU hat sich darin höchstselbst eingekerkert.

Vom Wählerwillen verurteilt: Der freiwillige Gang ins politische Verlies

In Sachsen-Anhalt besaßen Hungertürme einst eine schauerliche Tradition. Die darin Eingemauerten zum Tode verurteilten waren dem langsamen Siechtum geweiht. Die heutige Unionsspitze demonstriert nun eine ganz neue Dimension politischer Masochismus-Kultur: Niemand musste sie in diesen Turm sperren. Sie ging wachenden Auges hinein, versiegelte die Portalöffnung von innen mit dem Mörtel ihrer eigenen Haltungsorthodoxie und warf den Schlüssel nach draußen.

Dort stehen nun die Wähler, die mit dem Wahlzettel an das verbarrikadierte Tor pochen und nach einer veränderten Politik verlangten. Doch aus den Sehschlitzen des Towers schallt ihnen nur die immergleiche, phrasenhafter Singsang entgegen: Man werde keinesfalls öffnen, denn die eigene „Haltung“ sei unumstößlich. Eine glänzende Haltung wahrlich – mit der sich die einstweilig stolze Volkspartei nun im Sitzen beim historischen Verhungern zusehen lässt.

Die Farce der Provinz: Wenn eine reparierte Dorfstraße als „rechtsextrem“ gilt

Wie völlig weltfremd und absurd dieses Konstrukt der verkrusteten Brandmauer ist, zeigt der Blick an die Basis. In den Gemeinderäten und Kommunalparlamenten zwischen Altmark und Harz sitzen CDU- und AfD-Vertreter längst nebeneinander. Sie entscheiden ganz pragmatisch über marode Feuerwehrhäuser, Schulen und Infrastruktur. Stellt ein Unionspolitiker fest, dass die Landstraße durchs Dorf einer Mondlandschaft gleicht, darf der Abgeordnete der Opposition dasselbe konstatieren.

Doch sobald man nach Magdeburg blickt, verwandelt sich diese ganz normale kommunale Realität in ein vermeintliches Menetekel für den Untergang der Demokratie. Nach der verqueren Logik des polit-medialen Komplexes gilt eine mit AfD-Stimmen ausgebesserte Schlaglochpiste bereits als gefährlich unterwandert. Der frisch gewalzte schwarze Asphalt muss vom Verfassungsschutz beobachtet werden – während man vor den krakeelenden, schwarz vermummten Fußtruppen der Antifa devot die Augen verschließt.

Tränenmörtel im Konrad-Adenauer-Haus

Die CDU wollte die politische Konkurrenz mit der Brandmauer ausgrenzen und kaputtsparen. Das Experiment glückte etwa so gut wie eine Abnehmkur auf Basis von dreimal täglich gegrillter Schweinehaxe. Während die Opposition immer weiter aufsteigt und nun Rekordwerte einfährt, schrumpft die Kanzlerpartei zusammen. In den Berliner Parteizentralen rühren die geschockten Parteiapparatschiks den Mörtel für die nächsten Brandmauerbefestigungsanlagen derweil bereits mit ihren eigenen Tränen an.

Tragikomisch ist dabei die reflexartige Ursachenumkehrung: Nach Niederlagen erklären die Parteipagoden allen Ernstes, der Verlust weiterer Wählerschichten beweise erst recht, wie unverzichtbar die Mauer sei. Nach dieser wahnwitzigen Logik zeigt jedes abgetragene Stockwerk des Parteienhauses nur, dass der Blitz der Wählerwut völlig zu Unrecht im Oberstübchen eingeschlagen hat.

Das Gnadenbrot vom linken Kartell

Von rechts darf naturgemäß kein Krümel Brot mehr in den Hungerturm gereicht werden – das verbietet das Dogma. So bleibt den einst bürgerlichen Polit-Größen nur noch die schmale Luke auf der linken Seite. Dort stehen nun die schwächelnden Truppen von SPD, Linken und Grünen bereit, um den Verharrenden löffelweise den ideologischen Haferschleim der Wohlfallsentscheidungen durchzuschieben – gerade genug, um das endgültige Siechtum dieser gescheiterten Koalitionen noch ein wenig hinauszuzögern.

Parteichef Friedrich Merz verwaltet trostlos den Schlüssel zum Verlies, während Spitzenkandidat Sven Schulze in Magdeburg die leeren Teller zählt. Über dem wuchtigen Eingangsportal aber prangt längst eine unsichtbare, aber für jeden Bürger sichtbare Inschrift:

Hier verhungert eine einst staatstragende Partei – feige, unbelehrbar und gefangen in ihrer eigenen, pompös inszenierten Haltung.