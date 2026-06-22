Bundeswehr an der NATO-Ostflanke: Deutschland übt den Ernstfall in Litauen

Deutschland übt den Ernstfall an der NATO-Ostflanke. Wie die Tagesschau berichtet, trainieren in Litauen rund 2.900 Soldaten aus acht NATO-Staaten bei der Übung „Freedom Shield“. Etwa 2.300 von ihnen kommen aus Deutschland.

Der Übungsplatz Pabrade liegt nur rund 20 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Trainiert werden soll unter anderem der Kampf mit und gegen Drohnen. Mehr als 300 Drohnen sind im Einsatz, dazu Panzer, Fahrzeuge und weitere Waffensysteme. Verteidigungsminister Boris Pistorius reiste nach Vilnius, um sich das Training anzusehen.

Offiziell geht es um Abschreckung und Verteidigung. Politisch ist die Botschaft unübersehbar: Deutschland ist militärisch dauerhaft im Baltikum angekommen. Was vor wenigen Jahren noch als historisch kaum vorstellbar galt, wird nun zum Normalzustand der sogenannten Zeitenwende.

Bis 2027 soll die deutsche Panzerbrigade in Litauen mit rund 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll einsatzfähig sein. Bislang sind etwa 1.800 Bundeswehrangehörige dort stationiert. In Rudninkai entsteht dafür eine regelrechte Militärstadt mit Kasernen, Waffen- und Munitionsdepots, Logistikflächen und Hallen für Gefechtsfahrzeuge.

Die strategische Lage ist ernst. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands, der Krieg in der Ukraine hat Europas Sicherheitsordnung verändert. Trotzdem verdient die Entwicklung eine nüchterne Debatte. Wer dauerhaft deutsche Truppen an die Ostflanke verlegt, bindet das Land tiefer in eine militärische Konfrontationslogik ein, deren Ende niemand benennen kann.

Pistorius setzt beim Personal offiziell weiter auf Freiwilligkeit, räumt aber ein, dass es vermutlich nicht ganz ohne Verpflichtungen gehen werde. Auch das ist ein Signal. Die neue Sicherheitsarchitektur verlangt nicht nur Geld und Material, sondern Menschen, Familien, Lebensentscheidungen und im Zweifel Zwang.

Für Litauen mag die deutsche Präsenz ein Sicherheitsversprechen sein. Für Deutschland ist sie ein weiterer Schritt weg von der alten Zurückhaltung und hin zu einer Rolle, in der militärische Präsenz, Aufrüstung und Frontnähe wieder selbstverständlich werden.

Die Übung in Litauen ist deshalb mehr als ein Manöver. Sie ist ein Bild der neuen europäischen Realität: Deutschland trainiert nahe Belarus den Krieg der Zukunft mit Drohnen, Panzern und multinationalen Verbänden. Wer das für alternativlos hält, sollte wenigstens ehrlich sagen, wie dauerhaft und teuer diese neue Normalität werden soll.