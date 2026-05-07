Bundeswehr-Erfassung: Jeder Vierte verweigert schon den Fragebogen

28 Prozent der angeschriebenen 18-jährigen Männer haben den Wehrerfassungsbogen der Bundeswehr einfach ignoriert — obwohl das Ausfüllen gesetzlich vorgeschrieben ist, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Bundeswehr-Kreise berichtet. Knapp drei Viertel schickten den Fragebogen zurück — für eine Pflichtübung ein durchaus bescheidenes Ergebnis.

Seit Januar 2026 trudeln bei den Jahrgängern des Geburtsjahrgangs 2008 Briefe vom Verteidigungsministerium ein. Zwölf Fragen per QR-Code, Fragen zu Interesse, Fitness, Körpermaßen und Verfügbarkeit. Für Männer ist die Teilnahme Pflicht, für Frauen freiwillig. Wer nicht antwortet, begeht laut Gesetz eine Ordnungswidrigkeit und riskiert ein Bußgeld — dessen Höhe das Gesetz wohlweislich offenlässt.

Von den tatsächlich antwortenden jungen Männern signalisierte rund die Hälfte Interesse am mindestens sechsmonatigen freiwilligen Wehrdienst. Ob daraus je etwas wird, steht auf einem anderen Blatt. Die Bundeswehr selbst räumt ein: Ausschlaggebend werde sein, ob man den Interessenten einen heimatnahen Dienstplatz anbieten könne. Wer sich also nicht in der Lage sieht, seinen Wohnort zu verlassen, ist de facto raus.

Das Gesamtbild ist ernüchternd für Verteidigungsminister Boris Pistorius, der die Truppe von derzeit 280.000 auf 460.000 Soldaten aufstocken will. Ein Fragebogen, der bereits in der Erfassungsphase von mehr als einem Viertel der Zielgruppe ignoriert wird, deutet nicht gerade auf einen Sturm der Begeisterung hin. Die Wehrerfassungsstrukturen waren nach 2011 vollständig abgebaut worden — und der Wiederaufbau läuft erkennbar holprig an.

Pikant: Selbst wer den Fragebogen mit „null Interesse“ ausfüllt, ist damit nicht aus dem Schneider. Die Bundeswehr darf die Daten von Wehrpflichtigen grundsätzlich dauerhaft speichern. Und falls Freiwillige den Bedarf nicht decken, sieht das Gesetz eine sogenannte „Bedarfswehrpflicht“ vor — dann entscheidet der Bundestag über weitere Maßnahmen. Das klingt nach einer Hintertür, die man bewusst offen gelassen hat.