Kommunen warnen vor Finanzkollaps: Der überforderte Staat frisst sich von unten selbst auf

Deutschlands Kommunen schlagen Alarm: Städte, Landkreise und Gemeinden rechnen bis 2028 mit jährlichen Defiziten von jeweils knapp 30 Milliarden Euro. Wie die Tagesschau berichtet, sind vielerorts Rücklagen aufgebraucht, Zinslasten steigen, Investitionen werden verschoben.

Das klingt nach Haushaltsfachsprache, ist aber im Alltag längst angekommen. Wenn Schulen nicht saniert, Kitas nicht modernisiert, Straßen nicht repariert, Bibliotheken geschlossen und Schwimmbäder gestrichen werden, dann ist der Finanzkollaps nicht mehr abstrakt. Er steht vor der Haustür.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel, warnte davor, sich an schlechte Zahlen zu gewöhnen. Wenn Gebäude und Straßen bröckelten, bröckele auch das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Genau dieser Satz beschreibt die eigentliche Brisanz: Der Bürger erlebt Politik nicht zuerst in Talkshows, sondern beim Amt, in der Schule, im Bus, auf der kaputten Straße.

Die kommunale Ebene wird seit Jahren zum Ausfallbürgen einer Bundespolitik gemacht, die immer neue Ansprüche formuliert, aber die Rechnung gern weiterreicht. Pflege, Krankenhäuser, Sozialleistungen, Verwaltungspflichten, Bürokratie: Was in Berlin beschlossen wird, landet am Ende auf dem Tisch der Rathäuser und Landratsämter.

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung spricht davon, dass Kommunen als gleichberechtigte Partner behandelt werden müssten. Tatsächlich wirken sie oft eher wie die letzte Kasse im System: Dort, wo die großen politischen Versprechen in Personalstellen, Gebäude, Buslinien, Pflegekosten und Sozialämter übersetzt werden müssen.

Besonders bitter ist, dass der Staat gleichzeitig von Transformation, Digitalisierung, Klimazielen und immer neuen Programmen spricht, während er die Basis vernachlässigt. Ein Land, das seine kommunale Infrastruktur nicht mehr finanzieren kann, sollte vorsichtiger sein mit großen Worten und teuren Symbolprojekten.

Die Kommunen fordern nun eine echte Stabilisierung ihrer Finanzen und eine Begrenzung der Kosten in den Sozialversicherungen. Der alte Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ wäre dafür ein Anfang. Er würde bedeuten: Der Bund darf Aufgaben nicht einfach nach unten durchreichen, ohne die Finanzierung verbindlich zu übernehmen.

Wenn die Rathäuser kollabieren, kollabiert nicht nur ein Haushaltsposten. Dann verliert der Staat dort Autorität, wo er für die Bürger sichtbar sein müsste. Der Finanzkollaps der Kommunen ist deshalb mehr als ein Verwaltungsproblem. Er ist ein Misstrauensvotum gegen eine Politik, die oben verteilt und unten verfallen lässt.