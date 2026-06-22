Bürgergeld und Kindergeld im Visier: Innenminister prüfen härtere Regeln gegen Sozialleistungsmissbrauch

Auf der Innenministerkonferenz in Hamburg sind härtere Regeln gegen möglichen Sozialleistungsmissbrauch diskutiert worden. In einer über Presseportal verbreiteten Mitteilung verweist die AfD auf Beratungen über digitalen Datenaustausch, den Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Betrugserkennung und mögliche Einschränkungen beim Bürgergeld für EU-Bürger.

Auch das Kindergeld für im Ausland lebende Kinder stand demnach zur Diskussion. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt habe außerdem die Höhe des Bürgergeld-Regelsatzes kritisiert und Einsparpotenziale gesehen. Schon diese Stichworte zeigen, wie sehr die Debatte inzwischen die Mitte des politischen Betriebs erreicht hat.

Lange wurde jeder Hinweis auf Fehlanreize, Sozialmigration oder organisierte Ausnutzung des Systems als unerwünschte Zuspitzung behandelt. Nun prüfen Innenminister genau jene Instrumente, die nur dann Sinn ergeben, wenn es ein reales Kontrollproblem gibt: Datenabgleich, KI-Erkennung, schärfere Anspruchsregeln und Aufenthaltsbezug beim Kindergeld.

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk spricht von einer Schieflage des Sozialstaats. Leistungen müssten klar an Bedürftigkeit und Beitragsleistung gekoppelt werden. Zudem dürfe kein Anreiz bestehen, in die Sozialsysteme einzuwandern. Diese Forderung ist politisch erwartbar, trifft aber einen Punkt, dem auch die Regierung nicht mehr vollständig ausweichen kann.

Die eigentliche Frage lautet: Für wen ist der Sozialstaat da? Für Beitragszahler, Bedürftige und Menschen in echter Not – oder als weit geöffnetes Transfersystem, dessen Regeln so kompliziert sind, dass am Ende niemand mehr weiß, wer kontrolliert, wer bezahlt und wer profitiert?

Digitaler Datenaustausch und KI können Missbrauch sichtbar machen, lösen aber nicht das Grundproblem. Ein System, das nur noch mit immer mehr Überwachung, Datenverknüpfung und automatisierter Verdachtsprüfung stabilisiert werden kann, hat seine Ordnung vorher politisch verloren.

Gleichzeitig dürfen strengere Kontrollen nicht zur Schikane für jene werden, die tatsächlich Hilfe brauchen. Ein freiheitlicher Sozialstaat braucht klare Regeln, aber auch einfache Verfahren. Genau daran scheitert Deutschland oft: Es produziert Bürokratie für alle, während organisierter Missbrauch viel zu spät erkannt wird.

Wenn jetzt über Bürgergeld, Kindergeld und Sozialleistungsmissbrauch gesprochen wird, ist das kein Tabubruch mehr, sondern überfällig. Entscheidend wird sein, ob die Politik nur neue Prüfsoftware ankündigt – oder endlich den Mut hat, Anspruch, Aufenthalt, Beitragsleistung und Kontrolle wieder in ein nachvollziehbares Verhältnis zu bringen.