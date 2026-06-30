Bürgergeld wird Grundsicherung: Neuer Name, alte Rechnung

Zum 1. Juli 2026 startet die neue Grundsicherung und ersetzt das Bürgergeld. Wie t-online berichtet, kommen auf Arbeitslose mehr Pflichten, schnellere Restriktionen und strengere Regeln beim Schonvermögen zu.

Die politische Verpackung klingt nach Aufräumen. Aus Bürgergeld wird Grundsicherung, aus Vertrauen wird Kontrolle, aus Geduld werden Sanktionen. Wer Pflichten verletzt, muss schneller mit Kürzungen rechnen. In schweren Fällen soll der Leistungsanspruch sogar vollständig gestrichen werden können.

Damit reagiert die Politik auf eine Debatte, die sie jahrelang selbst befeuert hat. Das Bürgergeld wurde vielen Bürgern als gerechter, moderner und weniger stigmatisierend verkauft. In der Praxis blieb vor allem der Eindruck hängen, dass sich Arbeit immer weniger lohnt, während der Staat die Belastungsgrenze der Beitrags- und Steuerzahler immer weiter austestet.

Nun wird der Name gewechselt, und plötzlich entdeckt die Politik wieder Begriffe wie Mitwirkung, Zumutbarkeit und Sanktion. Eltern sollen früher wieder arbeiten, Empfänger dürfen weniger Vermögen behalten, Termine und Pflichten bekommen mehr Gewicht. Das klingt nach Kurswechsel, ist aber auch ein Eingeständnis: Die alte Erzählung vom entspannten Sozialstaat ist politisch verbrannt.

Das Problem ist nur: Ein neuer Name löst noch keine strukturelle Krise. Deutschland hat nicht nur ein Sanktionsproblem, sondern ein massives Gerechtigkeitsproblem. Wer arbeitet, Steuern zahlt, Beiträge leistet und am Monatsende trotzdem rechnen muss, versteht immer weniger, warum der Staat bei Transferleistungen jahrelang großzügig war, aber bei Leistungsträgern jeden Euro jagt.

Die angekündigte Härte wird deshalb nur dann glaubwürdig, wenn sie nicht bloß als Beruhigungspille für die Öffentlichkeit dient. Entscheidend ist, ob Missbrauch wirklich verhindert wird, ob Arbeitsaufnahme spürbar belohnt wird und ob die Verwaltung überhaupt in der Lage ist, die neuen Regeln konsequent umzusetzen.

Genau daran scheitert der deutsche Sozialstaat oft: Er formuliert komplizierte Regeln, produziert Aktenberge und lässt am Ende jene Bürger ratlos zurück, die das System finanzieren. Der ehrliche Satz müsste lauten: Das Bürgergeld wird nicht abgeschafft, weil plötzlich alles besser wird. Es wird umbenannt, weil der alte Name politisch beschädigt ist.

Wenn die neue Grundsicherung mehr sein soll als Kosmetik, muss sie Arbeit wieder klar über Nichtarbeit stellen. Sonst bleibt am Ende nur der bekannte deutsche Trick: neue Überschrift, neue Formulare, neue Versprechen und dieselbe Rechnung für die Menschen, die morgens trotzdem aufstehen.