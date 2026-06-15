Britanniens Foto-Scanner sollen selbst auf alte Handys: Der Staat will in jede Galerie

Großbritannien treibt die Kontrolle privater Smartphones auf eine neue Stufe. Apple, Google und andere Hersteller sollen Betriebssysteme so umbauen, dass Nacktbilder von Minderjährigen direkt auf dem Gerät erkannt und blockiert werden. Die Forderung gilt nach Aussage der britischen Regierung ausdrücklich nicht nur für neue Handys und Tablets, sondern auch für ältere und weitergegebene Geräte.

Premierminister Keir Starmer hatte den Technikkonzernen Anfang Juni drei Monate Zeit gegeben, entsprechende Schutzfunktionen vorzulegen. Andernfalls will die Regierung gesetzlich eingreifen. Im Raum stehen hohe Geldbußen und persönliche Konsequenzen für Führungskräfte. Nach dem offiziellen Versprechen sollen weder Bilder noch Meldungen das Gerät verlassen. Erwachsene könnten die Funktion abschalten – allerdings erst nach einer Altersprüfung.

Wie weit der Anspruch reicht, zeigte eine Debatte im britischen Oberhaus. Der konservative Lord Markham fragte, ob Jugendliche die Kontrolle umgehen könnten, indem sie alte Betriebssysteme weiterbenutzen. Technologieministerin Baroness Lloyd of Effra antwortete, die Regel solle für alte wie neue Smartphones und Tablets gelten. Wenn Eltern ein Gerät weitergeben, müsse ein Zurücksetzen genügen, um die Schutzfunktion zu aktivieren.

Das klingt beängstigend – und technisch reichlich weltfremd. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen installiert keine Funktion, die im alten Betriebssystem nie enthalten war. Viele Geräte erhalten seit Jahren keine Sicherheits- oder Systemupdates mehr. Älteren Prozessoren fehlen zudem häufig Leistung und spezielle KI-Hardware, um Bilder dauerhaft auf dem Gerät zu analysieren, ohne Geschwindigkeit und Akku massiv zu belasten.

Bei Android wird die Forderung vollends zum Wunschdenken. Tausende Modelle verschiedener Hersteller laufen mit veralteten, veränderten oder längst aufgegebenen Systemversionen. Manche Geräte verwenden nicht einmal Google-Dienste. Eine zentrale Schaltfläche, mit der London Millionen alter Handys nachträglich in Bildscanner verwandeln könnte, existiert nicht.

Das größere Problem ist jedoch nicht die schlechte technische Planung, sondern das Prinzip. Damit ein System ein verbotenes Bild erkennt, muss es Bilder betrachten und bewerten. Der Scan findet vor der Verschlüsselung statt. Die Regierung kann daher versprechen, dass nichts hochgeladen werde – die private Fotogalerie wird trotzdem einer automatisierten Prüfung unterworfen.

Heute soll der Scanner Nacktbilder Minderjähriger erkennen. Ist die technische Infrastruktur erst einmal tief im Betriebssystem verankert, kann sich morgen ändern, wonach gesucht wird. Neue Bildmodelle, neue Kategorien und neue gesetzliche Vorgaben lassen sich per Update verteilen. Aus einer Kinderschutzfunktion entsteht so eine universell erweiterbare Kontrollschicht auf Geräten, die ihren Besitzern längst gehören.

Auch das angebliche Wahlrecht für Erwachsene hat seinen Preis: Wer abschalten will, muss zunächst beweisen, dass er volljährig ist. Damit verbindet die Regierung die Benutzung einer privaten Kamera mit einer Identitäts- oder Alterskontrolle. Der Schutz vor Überwachung wird nicht zum Normalzustand, sondern zu einer genehmigungspflichtigen Ausnahme.

Reclaim The Net warnt deshalb vor einem Überwachungsauftrag, der zugleich gefährlich und technisch unausgereift sei. Diejenigen, die das System treffen soll, könnten es womöglich durch alte Software, alternative Android-Versionen oder ausländische Geräte umgehen. Millionen gewöhnlicher Nutzer bekämen dagegen einen staatlich verordneten Bildprüfer in die Hosentasche.

Kinderschutz ist notwendig. Doch er darf nicht als Universalbegründung dienen, um jedes Smartphone in ein Kontrollgerät zu verwandeln. Großbritanniens Plan zeigt, wie schnell aus einer nachvollziehbaren Absicht eine Infrastruktur entsteht, die grundsätzlich jedes private Bild erfassen und einordnen kann.

Quellen: Britische Regierung, 8. Juni 2026; House of Lords, 9. Juni 2026; Reclaim The Net, 14. Juni 2026.