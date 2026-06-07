Japan hat es den USA schon gleich getan, nun zieht Brasilien nach und veröffentlicht bisher geheim gehaltene UfO Akten auf einer Regierungsseite.

Wie das GreWi-Portal berichtet, funktioniert das SIAN (Sistema de Informação do Arquivo Nacional) als zentrale Online-Plattform des brasilianischen Nationalarchivs, über die die jüngst freigegebenen 893 UFO-Akten zugänglich gemacht werden.

Der Zugang erfolgt über https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp – Nutzer müssen sich registrieren, entweder mit brasilianischem Gov.br-Account oder als Ausländer per Adress- und Passworteingabe, Captcha und Bestätigung.

Danach geht’s über „Favoritos“ direkt zur Sammlung „Objetos Voadores Não Identificados“.

In der Sammlung finden sich tatsächlich zahlreiche „konkrete“ Vorfälle, darunter der Barra-da-Tijuca-Fall von 1952 mit angeblichen Fotos eines Diskus über Rio de Janeiro, die berüchtigte „Noite dos OVNIs“ 1986 mit 21 Objekten, die von Jets der FAB verfolgt wurden, oder der Colares-Zwischenfall 1977 mit angeblichen Angriffen durch Lichtstrahlen auf Bewohner.

Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Fundgrube für Wahrheitssucher – doch bei näherer Betrachtung entpuppt sich das Ganze als klassische Mischung aus alten Berichten, unscharfen Aufnahmen und Erklärungen, die alles Mögliche von Ballons bis Massenhysterie abdecken. Die Regierung präsentiert Akten, aber keine unanfechtbaren Beweise.