Blutbad in Äthiopien: Zwölf Christen ermordet – Westen schweigt

Wie Open Doors Deutschland berichtet, sind in Äthiopien mindestens zwölf Christen bei gezielten Angriffen getötet worden. Die Opfer wurden in der Region Oromia von bewaffneten Angreifern ermordet. Während jede Diskriminierung religiöser Minderheiten im Westen sofort Schlagzeilen macht, bleibt das Schicksal verfolgter Christen oft weitgehend unbeachtet.

Die Hilfsorganisation weist darauf hin, dass die Sicherheitslage in Teilen Äthiopiens seit Jahren instabil ist. Besonders Christen geraten immer wieder ins Visier bewaffneter Gruppen. In Oromia wurden bereits zahlreiche Kirchen zerstört, geplündert oder niedergebrannt. Christen leben dort vielerorts in ständiger Angst vor Übergriffen.

Äthiopien gilt zwar als eines der ältesten christlichen Länder der Welt, doch die Lage hat sich in mehreren Regionen dramatisch verschlechtert. Neben ethnischen Konflikten spielen auch religiöse Spannungen eine Rolle. Open Doors zählt Äthiopien zu den Ländern, in denen Christen zunehmend unter Druck geraten.

Während europäische Politiker gerne über Toleranz und Vielfalt sprechen, sterben andernorts Menschen allein wegen ihres christlichen Glaubens. Die Ermordung von zwölf Christen in Äthiopien zeigt einmal mehr, dass Christenverfolgung kein historisches Phänomen ist, sondern bittere Gegenwart. Doch darüber hört man in den großen Nachrichtensendungen erstaunlich wenig.