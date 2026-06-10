Ein brutaler Messerangriff in Belfast hat am Dienstagabend schwere Unruhen ausgelöst. Ein Bus und weitere Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Straßen wurden mit brennenden Barrikaden blockiert und maskierte Männer drangen in ein von Angehörigen einer ethnischen Minderheit bewohntes Haus ein. Während Polizei und Regierung zur Ruhe aufrufen, wächst in Großbritannien der Streit darüber, ob Behörden die Bevölkerung zu spät oder nur unvollständig über den mutmaßlichen Täter informiert haben.

Der Angriff ereignete sich am Montag gegen 22.30 Uhr vor einem Wohnblock im Norden Belfasts. Nach Angaben der britischen Zeitung The Guardian zeigen Aufnahmen, wie ein Mann sein Opfer am Boden festhält und wiederholt auf dessen Kopf- und Halsbereich einsticht. Der Angegriffene, ein Mann in seinen Vierzigern, erlitt schwere Verletzungen an Augen, Gesicht und Rücken. Ein Küchenmesser wurde am Tatort sichergestellt.

In sozialen Netzwerken und britischen Boulevardmedien wird der Angriff als versuchte Enthauptung beschrieben. Dafür sprechen Aussagen von Augenzeugen und die auf dem Video erkennbare Zielrichtung der Stiche. Die offizielle Anklage lautet bislang jedoch auf versuchten Mord, Bedrohung mit dem Tod und Besitz einer Klingenwaffe in der Öffentlichkeit. Der Vorwurf einer versuchten Enthauptung ist damit noch keine gerichtlich festgestellte Tatsache. Hier das Video.

🚨WATCH: GRAPHIC FOOTAGE shows An African migrant attempting to BEHEAD somebody in North Belfast 🇮🇪



The attack was carried out with a Stanley blade and happened at around 10:30pm last night (Monday 8th June) on Kinnaird Avenue.



Every single one must leave, ALL OF THEM 🚫… — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) June 9, 2026

Mehrere Passanten griffen ein und verhinderten offenbar Schlimmeres. Einer von ihnen schlug mit einem Hurling-Schläger auf den Angreifer ein, bis das Opfer befreit werden konnte. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Tat als abscheulich und dankte ausdrücklich den Bürgern, die eingegriffen hatten.

Der 30 Jahre alte Beschuldigte stammt nach Angaben des britischen Innenministeriums aus dem Sudan. Er soll 2023 über Paris und Dublin nach Belfast gelangt sein, dort Asyl beantragt und noch im selben Jahr einen bis 2028 gültigen Schutzstatus erhalten haben. Auf britischen Sicherheitsdatenbanken sei er zuvor nicht aufgetaucht. Die Polizei erklärte zudem, es gebe derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der Mann soll am Mittwoch vor dem Magistrates’ Court in Belfast erscheinen.

Die schnelle Betonung, der Verdächtige habe sich legal im Land aufgehalten und die Tat sei nach bisherigem Stand kein Terroranschlag, sollte erkennbar Gerüchte bremsen. Sie löste die politische Debatte jedoch nicht. DUP-Chef Gavin Robinson forderte, der Beschuldigte müsse im Fall einer Verurteilung abgeschoben werden. Reform-UK-Chef Nigel Farage erklärte, Großbritannien verteile Aufenthaltsrechte an Menschen, über die es kaum etwas wisse. Nordirlandminister Hilary Benn hielt dagegen, die Nettozuwanderung sei seit ihrem Höchststand um 82 Prozent gefallen, und versprach die Abschiebung ausländischer Straftäter nach Abschluss des Gerichtsverfahrens.

Am Dienstagabend schlug die Empörung in offene Gewalt um. Laut einem Liveticker des Guardian wurde auf der Newtownards Road ein Glider-Bus angezündet. Container, Fahrzeuge und Straßenmobiliar brannten, Fenster wurden eingeschlagen und der Rauch hing über mehreren Stadtteilen. Maskierte Männer stürmten ein Haus, in dem sich nach Berichten auch Kinder befanden. Der gesamte Bus- und Bahnverkehr wurde für den Rest des Abends eingestellt.

In #Belfast kann man gerade den eingetretenen #Kipppunkt beobachten, der verursacht ist durch eine katastrophale ideologische Migrationspolitik. Die Menschen schlagen brutal zurück, zünden Asylheime an, sie glauben auch nicht mehr an die Polizei, die auf der Seite der Politik… pic.twitter.com/aJfiKsiTj0 — Zara Riffler (@ZaraRiffler) June 9, 2026

Auch außerhalb Belfasts kam es zu Protesten. In London versammelten sich rund 60 Menschen am Parliament Square. Es gab Gedränge und anti-migrationspolitische Parolen, die Polizei behielt die Lage jedoch weitgehend unter Kontrolle. Aus Glasgow und weiteren Städten wurden ebenfalls Kundgebungen und vereinzelte Auseinandersetzungen gemeldet. Die Nachrichtenagentur AP beschreibt eine wachsende Protestwelle, die sich zusätzlich mit der Empörung über andere schwere Gewalttaten in Großbritannien vermischt.

Die Reaktion der politischen Führung folgt einem bekannten Muster. Starmer verurteilte die Tat, äußerte sich aber zunächst nicht zur Einreisegeschichte des Beschuldigten. Nordirlands Regierungschefin Michelle O’Neill und ihre Stellvertreterin Emma Little-Pengelly warnten vor Hass und davor, sich von Akteuren in sozialen Netzwerken aufstacheln zu lassen. Polizeichef Jon Boutcher erklärte, Menschen, die nichts über Nordirland wüssten, versuchten aus der Ferne Unruhen zu schüren.

Diese Warnung ist angesichts brennender Busse und angegriffener Wohnhäuser berechtigt. Sie beantwortet aber nicht die politischen Fragen, die der Fall aufwirft: Wie gründlich wurde der Asylantrag des Mannes geprüft? Welche Erkenntnisse gab es über seinen Weg durch mehrere sichere europäische Staaten? Und warum erfahren Bürger entscheidende Angaben zum Aufenthaltsstatus oft erst, nachdem Videos längst millionenfach kursieren und Gerüchte die Lücke gefüllt haben?

Die Behörden stehen deshalb vor einer doppelten Aufgabe. Sie müssen weitere Gewalt gegen Unbeteiligte verhindern und zugleich transparent erklären, wie der mutmaßliche Täter ins Land kam und seinen Schutzstatus erhielt. Wer nur zur Ruhe mahnt, aber die berechtigten Fragen hinter der Wut als Ergebnis sozialer Medien abtut, wird das verlorene Vertrauen nicht zurückgewinnen. Gewalt auf der Straße darf keine Antwort sein. Beschwichtigung ohne vollständige Aufklärung ist es ebenso wenig.