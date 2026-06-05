In Baunatal ist der Streit um sogenannte „Doktorspiele“ in einer Kita zur Zerreißprobe geworden. Wie die HNA berichtet, fühlen sich Eltern einer Familie von der Kita Pestalozzi und der Stadt als Träger getäuscht. Es geht um ein Gewaltschutzkonzept, in dem auch ein sexualpädagogisches Konzept steckt.

Der Auslöser ist heikel und wird von den Eltern klar benannt. Ihr vierjähriger Sohn habe zu Hause ein Verhalten gezeigt, das er nach eigener Aussage „aus der Kita“ kannte. Der Vater schilderte der HNA, ältere Jungen hätten seinen Sohn in einem Seitenraum der Turnhalle unter Druck gesetzt und im Intimbereich angefasst. Erwachsene hätten den Vorfall nicht beobachtet.

Die Eltern sagen, sie hätten bereits bei der Anmeldung ausdrücklich nach dem Umgang mit „Doktorspielen“ gefragt. Nach ihrer Darstellung seien sie beruhigt worden. Später erfuhren sie, dass im Gewaltschutzkonzept der städtischen Kitas eine Passage zur Sexualpädagogik enthalten ist. Demnach werde kindliches Erkunden des eigenen oder fremden Körpers unter bestimmten Voraussetzungen toleriert, solange es einvernehmlich sei.

Genau hier liegt der Skandal. Bei Vierjährigen ist „einvernehmlich“ kein Zauberwort, das jedes Problem verschwinden lässt. Kinder in diesem Alter können Druck, Gruppendynamik, Scham, Neugier und Grenzen nicht so sortieren, wie Erwachsene es auf pädagogischen Konzeptpapieren tun. Eltern haben jedes Recht, hier rote Linien zu ziehen.

Die Reaktion der Kita soll nach Darstellung der Eltern besonders hart gewesen sein. Der Vater zitiert sinngemäß die Antwort: „Dann sind Sie in der falschen Einrichtung.“ Die Eltern meldeten ihre beiden Kinder ab. Auch andere Familien hielten ihre Kinder vorübergehend von der Kita fern. Aus einer internen Debatte wurde ein öffentlicher Konflikt.

Die Stadt Baunatal weist den Vorwurf zurück, Fragen seien nicht beantwortet worden. Sie erklärt laut HNA, das Gewaltschutzkonzept sei bei Elternabenden vorgestellt worden. Zugleich räumt sie aber ein, dass es ohne explizite Ausführung zur Sexualpädagogik vorgestellt worden sei. Später sagte Erster Stadtrat Daniel Jung: „Offensichtlich sind Fehler passiert.“ Künftig solle das Konzept bereits bei der Aufnahme stärker Thema werden, Eltern sollten bei der nächsten Aktualisierung beteiligt werden.

DemoFürAlle sieht darin ein grundsätzliches Problem: Eltern würden brisante Passagen solcher Konzepte oft nicht klar genug erfahren. Hinter dem harmlosen Wort „Doktorspiele“ stecke ein System, das Elternrechte und Kinderschutz unter pädagogischen Formeln verdränge.

Die Kita hat nach dem Protest laut HNA zunächst alle „Doktorspiele“ unterbunden. Das ist der eigentliche Beweis, dass die Eltern nicht hysterisch waren. Wenn solche Spiele sofort gestoppt werden können, dann waren sie eben nicht bloß ein Missverständnis besorgter Eltern. Dann war die Frage immer: Wer entscheidet über die Grenzen kleiner Kinder, die Kita oder die Familie?

Der Fall Baunatal zeigt, wie gefährlich weichgespülte Begriffe werden können. „Konzept“, „Schutz“, „Entwicklung“, „Einvernehmlichkeit“: Klingt alles sauber. Doch am Ende stehen Eltern da, deren Vertrauen zerstört ist. Kinderschutz beginnt nicht mit Papier. Er beginnt damit, dass Erwachsene endlich wieder den Satz ernst nehmen: Die Hose bleibt oben. Es sind Kinder.

Quellen