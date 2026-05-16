Wenn in Deutschland schwere Sexualdelikte mit afghanischen Beschuldigten bekannt werden, beginnt fast immer dieselbe Debatte: Herkunft, Abschiebung, innere Sicherheit, Polizei, Schule, Grenzen. Das alles ist legitim. Aber eine tiefere Frage bleibt meistens liegen: Was bringen manche Täter- und Opferbiografien aus einer Gesellschaft mit, in der Jungen selbst systematisch sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren?

Der aktuelle Fall aus Koblenz zeigt, wie schnell das Thema explodiert. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt an einer elfjährigen Schülerin. Die Polizei Koblenz teilte mit, ein 20-jähriger Heranwachsender stehe im Verdacht, an dem Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei betont ausdrücklich die Unschuldsvermutung und warnt vor ungeprüften Fahndungsaufrufen in sozialen Netzwerken. Laut Focus und Rhein-Zeitung bestätigten die Strafverfolger, dass der Beschuldigte afghanischer Staatsbürger ist.

Der Fall beweist keinen Zusammenhang zu Bacha Bazi. Er darf auch nicht dafür missbraucht werden. Aber er macht sichtbar, warum die Debatte in Deutschland nicht bei Schlagworten stehen bleiben sollte. Wer über Sexualgewalt, Migration und Integration spricht, muss auch über Prägungen, Traumata, Täterschutz und das Versagen von Herkunftsgesellschaften sprechen.

Bacha Bazi ist keine bloße rechte Erzählung und keine Internetlegende. Die Praxis ist dokumentiert. Gemeint sind Jungen, die von mächtigen Männern als Tänzer, Statusobjekte und Sexualopfer gehalten oder ausgebeutet werden. Die Afghanistan Independent Human Rights Commission beschrieb in ihrem Bericht Causes and Consequences of Bacha Bazi in Afghanistan Ursachen, Strukturen und Folgen dieser Praxis. Betroffen sind besonders arme, ungeschützte Jungen, Waisen oder Kinder aus Familien, die keinen Schutz durchsetzen können.

Auch Human Rights Watch verwies auf das Problem staatlicher und institutioneller Mitverantwortung. Bacha Bazi sei in Afghanistan immer wieder mit Machtstrukturen, Sicherheitskräften und lokalen Eliten verbunden gewesen. Das EU-Parlament befasste sich 2020 mit Vorwürfen sexueller Gewalt gegen Jungen in der Provinz Logar und verwies auf UNAMA-Angaben zu 136 betroffenen Jungen an mindestens sechs Schulen. Die EU-Asylagentur beschreibt Bacha Bazi in ihrer Afghanistan-Guidance 2024 als kindsspezifische Gewalt, einschließlich Entführung, Vergewaltigung, sexueller Sklaverei, Stigmatisierung und geringer Strafverfolgung.

Das ist der Punkt, an dem die Debatte unangenehm wird. Bacha Bazi ist nicht einfach „eine andere Kultur“. Es ist Missbrauch. Es ist Gewalt gegen Kinder. Es ist das Ausnutzen von Armut, Machtlosigkeit und Scham. Und es produziert nicht nur unmittelbare Opfer. Es produziert Schweigen, beschädigte Bindungen, Gewaltmuster, Misstrauen, Scham und eine Gesellschaft, in der Jungen lernen können, dass Macht über Körper geht.

Trotzdem wäre es falsch, daraus eine einfache Gleichung zu bauen: Bacha Bazi gleich psychisch kranke afghanische Männer. So platt ist die Datenlage nicht, und so sollte kein seriöser Artikel argumentieren. Der spezifische Zusammenhang zwischen Bacha Bazi und späteren psychischen Problemen bei afghanischen Männern ist unterforscht. Was aber gut belegt ist: Sexueller Missbrauch im Kindes- und Jugendalter kann schwere langfristige psychische Folgen haben. Die WHO nennt unter anderem psychische, körperliche und soziale Spätfolgen von Kindesmisshandlung. WHO-Leitlinien betonen, dass Kinder und Jugendliche nach sexueller Gewalt unmittelbare und langfristige psychosoziale Versorgung brauchen.

Für Afghanistan kommt hinzu: Die psychische Grundbelastung ist ohnehin massiv. Eine nationale Erhebung zur psychischen Gesundheit in Afghanistan, veröffentlicht in BMC Psychiatry, fand, dass 64,67 Prozent der Befragten mindestens ein traumatisches Ereignis persönlich erlebt und 78,48 Prozent mindestens eines beobachtet hatten. Die 12-Monats-Prävalenz lag bei 5,34 Prozent für PTSD und 11,71 Prozent für Major Depression. Sexuelle Gewalt war in der Studie ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen und Suizidversuche.

Eine weitere Auswertung in Injury Epidemiology zeigte, dass berichtete sexuelle Gewalt deutlich mit Suizidgedanken und Suizidversuchen verbunden war. Studien zu afghanischen Flüchtlingen in westlichen Ländern zeigen ebenfalls hohe Belastungen durch Trauma, Depression, Angst und PTSD. Das ist kein Freibrief für Kriminalität. Es ist auch keine Entschuldigung für Täter. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass Herkunftsgesellschaften nicht nur Pässe exportieren, sondern auch ungelöste Gewaltgeschichten.

Genau hier versagt die Debatte. Wer Kinder schützen will, muss nüchtern bleiben. Bei Fällen wie Koblenz braucht es zuerst Aufklärung, Strafverfolgung, Opferschutz und die Frage, wie fremde junge Männer überhaupt Zugang zu einem Schulgelände bekommen konnten. Gleichzeitig braucht es eine ehrliche Diskussion darüber, welche Gewaltbiografien in Teilen der afghanischen Gesellschaft vorhanden sind, wie wenig darüber gesprochen wird und wie schlecht Deutschland darauf vorbereitet ist.

Bacha Bazi ist ein verdrängtes Thema, weil es politisch in keine bequeme Schublade passt. Es stört die romantische Erzählung vom pauschal schutzbedürftigen Migranten.

Die Frage lautet, warum ein dokumentiertes System sexualisierter Gewalt gegen Jungen so selten in der Integrations-, Gesundheits- und Sicherheitsdebatte auftaucht.

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Quellen: Opposition24, Polizei Koblenz/Presseportal, Focus, Rhein-Zeitung, ntv/dpa, Afghanistan Independent Human Rights Commission/Refworld, Human Rights Watch, Europäisches Parlament, EUAA, U.S. Department of Defense Inspector General, WHO, BMC Psychiatry, Injury Epidemiology — 15./16. Mai 2026