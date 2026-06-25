Ausweispflicht für Claude: Anthropic baut Überwachungsdatenbank

Wie heise online berichtet, darf Anthropic künftig einen staatlichen Ausweis von Claude-Nutzern verlangen – und speichert die Daten selbst. Das Ende der Anonymität im KI-Zeitalter wird systematisch vorangetrieben.

Statt wie bisher datenschutzfreundliche Verifizierung ohne Speicherung setzt das Unternehmen nun auf den Dienst „Persona Identities“. Die Ausweisdaten bleiben nicht mehr beim externen Anbieter, sondern landen in Anthropics eigener Datenbank. Offiziell nur bei Verdacht auf Betrug. In der Praxis der nächste große Schritt zur vollständigen Identifizierungspflicht für KI-Nutzung.

Das ist kein technisches Detail. Das ist die schleichende Einführung eines digitalen Erlaubnisscheins. Wer mit den mächtigsten Modellen arbeiten oder einfach nur frei denken will, muss künftig seinen Namen, sein Gesicht und seine biometrischen Daten abliefern. Anonymes Forschen und Diskutieren wird damit immer schwieriger gemacht.

Besonders dreist ist die politische Einordnung. Anthropic hatte sich früher noch gegen Massenüberwachung und autonome Waffen gesperrt – und wurde prompt auf eine schwarze Liste der US-Regierung gesetzt. Jetzt biegt sich das Unternehmen offenbar zurecht. Die Wahl des neuen Partners mit Verbindungen zu Peter Thiel und Palantir-Kreisen ist kein Zufall.

Die Botschaft ist klar: Die großen KI-Konzerne verwandeln sich zunehmend in digitale Grenzposten des Systems. Erst der Ausweis, dann der Verhaltensscore, dann nur noch Zugang für brave, identifizierte und geführte Bürger. Die Anonymität im Netz stirbt nicht durch Verbote – sie wird durch „Sicherheitsmaßnahmen“ und „Betrugsbekämpfung“ langsam stranguliert.