Deutschland ist ein Hochsteuerland mit Rekordhaushalten, Rettungspaketen, Transformationsfonds und immer neuen Umverteilungsprogrammen. Trotzdem meldet der Paritätische Gesamtverband einen Armuts-Höchststand: Rund 13,3 Millionen Menschen seien betroffen, die Quote liege bei 16,1 Prozent. Darüber berichten unter anderem die Frankfurter Rundschau und ZEIT Online.

Die Zahl ist brutal, weil sie den ganzen politischen Lärm entlarvt. Wer jeden Monat Miete, Strom, Lebensmittel und Versicherungen bezahlt, weiß längst, dass Armut nicht erst beim leeren Kühlschrank beginnt. Sie beginnt dort, wo jede Rechnung zur Drohung wird und jede Nachzahlung den Monat sprengt.

Besonders betroffen sind laut Berichten Alleinerziehende, Alleinlebende, junge Erwachsene und Ältere. Bei Menschen ab 65 Jahren liegt das Risiko inzwischen deutlich über dem Durchschnitt. Das ist der Dank eines Systems, das jahrzehntelang Abgaben kassiert und am Ende Rentnern erklärt, sie müssten eben sparsamer heizen.

Natürlich wird die Politik wieder nach neuen Programmen rufen. Noch ein Fonds, noch ein Zuschuss, noch eine Sonderregel. Doch das Grundproblem bleibt: Der Staat wird immer teurer, während Bürger immer weniger Luft haben. Energiepolitik, Inflation, Wohnkosten, Bürokratie und Abgaben fressen Einkommen, bevor Familien überhaupt frei entscheiden können.

Besonders zynisch ist die moralische Verpackung. Deutschland soll Weltklima retten, Migration finanzieren, Kriege indirekt bezahlen, Industrien umbauen und Brüssel bedienen. Für die eigene Bevölkerung bleibt dann die Statistik: 13,3 Millionen in Armut, sauber gezählt, ordentlich kommentiert, politisch verwaltet.

Ein reiches Land erkennt man nicht an der Größe seiner Ministerien. Man erkennt es daran, ob normale Menschen von normaler Arbeit normal leben können. Genau daran scheitert Deutschland immer sichtbarer.

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