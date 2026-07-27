„Allah hat es mir befohlen“: Drei Frauen in Paris niedergestochen

Bei einem Messerangriff im Nordwesten von Paris sind am Montag drei Frauen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Unter den Opfern soll sich auch eine Schwangere befinden.

Die Tat ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Bereich der Porte de Clichy im 17. Arrondissement. Nach übereinstimmenden Medienberichten griff ein 31-jähriger Mann die Frauen mit zwei Küchenmessern an. Ein Polizist außer Dienst überwältigte den Verdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen weiterer Beamter fest.

Ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Video zeigt den Mann nach seiner Festnahme am Boden. Darauf ist zu hören, wie er sagt: „Allah hat es mir befohlen.“ Der Beitrag von Visegrád 24 mit der Aufnahme ist am Ende dieser Meldung eingebettet.

Die französischen Behörden haben das Motiv bislang nicht abschließend eingeordnet. Innenminister Laurent Nuñez sprach von zusammenhanglosen Äußerungen des Verdächtigen. Zugleich wird geprüft, ob bei dem Mann psychische Probleme vorliegen. Ein terroristischer Hintergrund ist damit derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen.

Über den Angriff berichten unter anderem Rai News, die Anadolu-Agentur und L’Orient-Le Jour.