Alkmaar (NL): Vergewaltiger bietet 13-jährigem Mädchen die Ehe als „Wiedergutmachung“ an

Niederlande. Laut GeenStijl eskaliert in Alkmaar gerade ein Fall, der wie ein Lehrbuchbeispiel für das gescheiterte Asyl-Experiment wirkt. Ein Asylbewerber namens T.N., untergebracht im örtlichen AZC, steht wegen der Vergewaltigung eines wehrlosen 13-jährigen Mädchens vor Gericht. Das Kind war weggelaufen und fand nirgends Schutz. Diese Situation nutzte der Angeklagte aus. Statt Reue zu zeigen, bot der Täter dem Richter frech an, das Mädchen einfach zu heiraten – als ob das die Sache regeln würde. Das ist keine böse Satire, das ist die bittere Realität eines importierten Problems, das unsere Straßen und vor allem unsere Kinder unsicher macht.

Während der Stadtrat nun ein Dringlichkeitsdebat einberufen muss, weil der Bürgermeister es offenbar nicht für nötig hielt, die Bürger vorher zu warnen, fordert die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft.

Wieder einmal wird ein schutzbedürftiges Kind zum Opfer einer Politik, die Politiker partout nicht eingestehen wollen. Statt harter Grenzen und konsequenter Abschiebungen gibt es Debatten, Ausreden und kulturelle Verharmlosung. Wie viele Mädchen müssen noch traumatisiert werden, bevor das AZC-Wahnsinn endlich gestoppt wird? Das ist kein Einzelfall, sondern die logische Konsequenz offener Grenzen und einer laschen Haltung, die niederländische Bürger zu Bürgern zweiter Klasse degradiert.

Das Urteil fällt am 7. Juli – die Wut in Alkmaar brodelt schon jetzt. Es reicht endgültig. Zeit für echten Wandel statt weiterem Durchwurschteln.