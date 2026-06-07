Wie die Bundestagsabgeordnete Christina Baum in einer aktuellen Stellungnahme erklärt, müsse die Bundesregierung dringend über mögliche Risiken von mRNA-Impfstoffen für Schwangerschaften aufklären. Anlass sind Aussagen des ehemaligen Pfizer-Toxikologiechefs Helmut Sterz, der in einem Interview von einer erhöhten Fehlgeburtenrate bei Ratten in präklinischen Versuchen berichtet haben soll.

Baum spricht von alarmierenden Vorwürfen eines langjährigen Pharma-Insiders. Sterz war nach eigenen Angaben mehr als 35 Jahre für große Pharmakonzerne tätig und leitete zuletzt die Toxikologie von Pfizer in Frankreich und England. Seine Aussagen dürften nicht länger ignoriert werden, fordert die AfD-Politikerin.

Besonders brisant: Kritische Fragen zu möglichen Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe auf Fruchtbarkeit und Schwangerschaft seien während der Corona-Jahre häufig als „Verschwörungstheorien“ abgetan worden. Nun stünden erneut Fragen im Raum, die nach Ansicht der AfD einer unabhängigen Untersuchung bedürften.

Baum verweist zudem auf Aussagen einer Hebamme vor der Enquetekommission des Bundestages, die ebenfalls von auffälligen Beobachtungen im Zusammenhang mit Schwangerschaften berichtet habe. Die Bundesregierung und die zuständigen Behörden hätten es versäumt, mögliche Risiken transparent und unabhängig aufzuarbeiten.

Die AfD-Bundestagsfraktion fordert deshalb eine umfassende Neubewertung der mRNA-Impfstoffe durch unabhängige Experten. Darüber hinaus verlangt sie einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik sowie die Prüfung möglicher strafrechtlicher Konsequenzen, falls Daten manipuliert oder Informationen bewusst zurückgehalten worden sein sollten.

Bis sämtliche offenen Fragen zweifelsfrei geklärt seien, fordert die AfD einen sofortigen Stopp weiterer mRNA-Impfungen. Der politische Druck auf die Verantwortlichen wächst damit weiter. Während Kritiker seit Jahren mehr Transparenz verlangen, halten Behörden und viele Wissenschaftler die Impfstoffe weiterhin für sicher und wirksam.

Die Corona-Aufarbeitung bleibt damit ein Pulverfass – und die Frage, welche Daten bekannt waren und welche möglicherweise unter den Teppich gekehrt wurden, dürfte die Politik noch lange beschäftigen.