Puh: AfD kein Russland, sondern ein CIA-Projekt?

Nicht Moskau, sondern Washington? In einem fast dreistündigen Interview auf dem YouTube-Kanal „mym by Simo“ stellt der im Zuge der Corona-Aufklärung bekannt gewordene Arzt Dr. Heiko Schöning die These in den Raum, die Partei sei womöglich kein unabhängiges Gegenprojekt zum politischen Betrieb, sondern ein vorbereiteter „Plan B“ aus dem Umfeld transatlantischer Machtstrukturen. Ist die AfD weniger ein Russland- als vielmehr ein CIA-Projekt? Die Aussagen fallen im Interview etwa ab Minute 1.39. Beweise legt er nicht vor und sagt sogar: „Ich bin kein Experte für diese Partei…“, um dann die AfD anhand einiger Beisspiele als gesteuerte Opposition darzustellen.

Er sagt nicht, jedes AfD-Mitglied werde von einem US-Geheimdienst gesteuert. Seine Vermutung geht tiefer: Mächtige Akteure könnten für den Fall, dass etablierte Parteien ihre Bindungskraft verlieren, vorsorglich eine scheinbare Opposition aufgebaut oder beeinflusst haben. Diese würde echte Unzufriedenheit aufnehmen, den Protest aber in kontrollierbare Bahnen lenken.

Als Schlüsselfigur nennt Schöning den ehemaligen AfD-Bundesgeschäftsführer Georg Pazderski. Er verweist auf dessen Laufbahn als Bundeswehroffizier, Tätigkeiten in NATO-Strukturen und eine Zusammenarbeit im militärischen Umfeld des früheren US-Generals und CIA-Direktors David Petraeus. Aus dieser Biografie leitet Schöning eine mögliche Nähe der frühen AfD zu amerikanischen Sicherheits- und Einflussnetzwerken ab. Eine Tätigkeit bei Bundeswehr oder NATO beweisen jedoch weder eine Verbindung zur CIA noch eine geheimdienstliche Gründung oder Steuerung der AfD. Dann folgt ein Abriss der Parteigeschichte von Bernd Lucke über Frauke Petry bis zur heutigen Führung gezeichnet von Richtungswechseln und internen Machtkämpfen. Alice Weidel und Tino Chrupalla beurteilt er nicht grundsätzlich negativ. Aber er warnt davor, einzelne Politiker mit der Funktion zu verwechseln, die eine Partei innerhalb eines größeren Systems erfüllen könne.

Sein Modell nennt er das „Judo-Prinzip“: Die Kraft einer gegnerischen Bewegung werde nicht frontal gebrochen, sondern aufgenommen und umgelenkt. Auf die AfD übertragen bedeute das: Bürger erkennen reale Probleme, verlieren das Vertrauen in die bisherigen Parteien und sammeln sich hinter einer Alternative. Am Ende werde der Protest jedoch in parlamentarische Abläufe kanalisiert, während die grundlegenden Finanz-, Geheimdienst- und Machtstrukturen unangetastet blieben.

Selbst eine mögliche AfD-Regierung im Jahr 2029 wäre keine Garantie für einen Systemwechsel. Ein bloßer Austausch des politischen Personals würde die von ihm beschriebenen internationalen Netzwerke unangetastet lassen. Er verweist außerdem darauf, dass AfD-Abgeordnete in einzelnen Landesparlamenten für den Einsatz der Überwachungssoftware Palantir gestimmt hätten.

Heiko Schöning ist Arzt und Autor und wurde vor allem in regierungs- und maßnahmenkritischen Kreisen durch seine Thesen zur Corona-Politik und zu internationalen Machtstrukturen bekannt. Er beschreibt seine Arbeit selbst als kriminalistische Recherche. Kanalbetreiber Simo Azzaoui führt „mym by Simo“, früher „Meet Your Mentor“ als Plattform für finanzielle Souveränität, Eigenverantwortung und klare Perspektiven.

Ich habe mir tatsächlich das gesamte Video angeschaut, aber um die Zeit abzukürzen, für die Zusammenfassung der AfD-Passage die KI zur Hilfe genommen. Was mir direkt in den SInn kam, warum der Interviewer nicht ein einziges Mal nach der Russland-Nähe der AfD fragt, die der Partei immer wieder vorgeworfen wird. Überhaupt scheint dieser Simo, aber das ist nur mein Eindruck, nicht so sehr im Bilde zu sein. Ich kannte den Kanal noch nicht. Jetzt weiß ich warum…

Zehn Minuten hätten auch gereicht. Drei Stunden das übliche Larifari und nicht der kleinste Beweis für die ClickBait Behauptung im Videotitel. Unter umgekehrten Vorzeichen könnte man die Folge auch im Staatsfunk senden. Wer meinen Eindruck nicht ungeprüft teilen möchte, muss sich selbst die drei Stunden, mindestens aber den Mittelteil reinziehen. Ich schau mir lieber das hier an… 🙂 Salve!