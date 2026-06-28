40 Grad im Zug: 630 Passagiere erleben die nächste Deutschland-Panne

Der nächste Deutschland-Moment auf Schienen: Wie n-tv berichtet, sind mehr als 600 Passagiere in Brandenburg ohne Klimaanlage in einem Zug gestrandet. Im Zug sollen zeitweise etwa 40 Grad geherrscht haben.

Betroffen war ein Zug der tschechischen Bahn von Hamburg nach Prag. Nach Angaben des Kreisbrandmeisters war am frühen Samstagabend bei einem Sturm ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Der Zug verlor den Fahrstrom, die Klimaanlage fiel aus, die Türen blieben zunächst verschlossen. Für die Reisenden wurde aus einer Fahrt in den Süden eine stundenlange Hitzefalle.

Die Einsatzkräfte mussten die Türen öffnen und dafür offenbar erst Bäume aus dem Weg sägen. Anschließend wurden die rund 630 Passagiere gesichtet. Drei Menschen kamen mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Ein Teil der Reisenden konnte mit einem anderen Zug weiterfahren, viele mussten jedoch stundenlang ausharren.

Erst kurz vor 23 Uhr zog eine Diesellok den Zug nach Karstädt. Dort stellte sich laut Bericht heraus, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Einsatzkräfte richteten in einer Sporthalle ein Notquartier ein. Am Morgen wurden rund 500 Menschen mit Linienbussen zum Bahnhof gebracht, wo sie mit zwei ICE weiterreisen sollten.

Natürlich kann ein Sturm eine Oberleitung treffen. Aber der größere Eindruck bleibt: Deutschlands Infrastruktur wirkt immer häufiger wie ein Improvisationstheater mit Notfallplan. Eine Bahnreise endet in einer Sporthalle, Fahrgäste sitzen bei 40 Grad im Zug, und am Ende müssen Rettungskräfte das retten, was im System selbst offenbar nicht mehr zuverlässig funktioniert.

Das passt leider in ein Land, in dem Hitze Straßen beschädigt, Züge ausfallen, Baustellen nicht fertig werden und die Politik trotzdem von Transformation, Modernisierung und Zukunft redet. Für die Bürger zählt nicht die große Erzählung, sondern ob sie halbwegs sicher und würdig von A nach B kommen. Auch daran scheitert Deutschland inzwischen erstaunlich oft.