36 Banken ausgewählt: EZB startet Testphase für digitalen Euro

Die Europäische Zentralbank zieht beim digitalen Euro das Tempo an. Wie die EZB am Dienstag mitteilte, wurden 36 Banken und Zahlungsdienstleister aus dem Euroraum für ein groß angelegtes Pilotprojekt ausgewählt. Damit verlässt das umstrittene Zentralbankgeld zunehmend die Ebene von Konzeptpapieren und technischen Planspielen. Die eigentliche zwölfmonatige Pilotphase soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen.

Genau genommen handelt es sich bei den 36 Teilnehmern nicht ausschließlich um Banken. Nach Angaben der Zentralbank sind auch Zahlungsdienstleister aus dem Nichtbankensektor vertreten. Mehr als 50 Unternehmen hatten sich nach einem Aufruf im März 2026 beworben. Die EZB wählte daraus Anbieter unterschiedlicher Größe und mit verschiedenen Geschäftsmodellen aus, um möglichst viele Regionen und Teile des europäischen Zahlungsverkehrs abzudecken.

Getestet werden soll eine Beta-Version des digitalen Euro, die technisch und funktional bereits nahe an dem System liegen soll, das im europäischen Gesetzesentwurf vorgesehen ist. Gesetzliches Zahlungsmittel ist dieses Testgeld jedoch nicht. Einige Anbieter sollen Konten beziehungsweise Wallets für Mitarbeiter des Eurosystems bereitstellen. Andere binden ausgewählte Händler an, damit diese Zahlungen in digitalen Euro entgegennehmen können.

Der Versuch findet bei der EZB und 19 nationalen Zentralbanken statt, darunter die Deutsche Bundesbank und die Österreichische Nationalbank. Zentralbankmitarbeiter sollen digitale Euro sowohl online als auch offline von Person zu Person übertragen und bei Geschäften bezahlen können. Vorgesehen sind Zahlungen an normalen Verkaufsstellen, in Cafeterien und Restaurants sowie im Onlinehandel und über mobile Kassensysteme.

Die EZB verkauft das Projekt als Schritt zu einem sicheren, effizienten und unabhängigen europäischen Zahlungsraum. In ihren aktuellen Erläuterungen verspricht sie hohe Datenschutzstandards. Offline-Zahlungen sollen demnach nur dem Zahlenden und dem Empfänger bekannt sein. Bei Online-Zahlungen könnten die beteiligten Zahlungsdienstleister Nutzer jedoch weiterhin identifizieren, etwa um Regeln zur Geldwäschebekämpfung durchzusetzen.

Genau hier liegt der politische Sprengstoff. Bargeld funktioniert ohne Konto, ohne Smartphone und ohne zentrale Freigabe einer Transaktion. Ein digitaler Euro bleibt dagegen Teil einer kontrollierten technischen Infrastruktur. Selbst wenn die EZB erklärt, sie könne Online-Zahlungen nicht direkt einzelnen Personen zuordnen, verschwinden die beteiligten Banken, Zahlungsdienstleister und gesetzlichen Kontrollpflichten nicht aus dem System.

Hinzu kommen geplante Obergrenzen für Guthaben. Die EZB spricht in ihren Analysen von hypothetischen Haltegrenzen von bis zu 3.000 Euro pro Person. Offiziell sollen sie verhindern, dass in Krisenzeiten zu viel Geld von Geschäftsbanken in digitale Zentralbankkonten abfließt. Der digitale Euro wäre damit kein freies digitales Bargeld, sondern ein von Beginn an technisch und regulatorisch begrenztes Produkt.

Eine endgültige Entscheidung über die Einführung ist nach Darstellung der EZB noch nicht gefallen. Voraussetzung bleibt eine entsprechende EU-Verordnung. Wird sie 2026 beschlossen, will das Eurosystem für eine mögliche erste Ausgabe im Jahr 2029 bereit sein. Die Auswahl der 36 Teilnehmer schafft jedoch bereits Fakten: Banken, Zahlungsfirmen, Zentralbanken und Händler bauen nun gemeinsam die Infrastruktur auf, über deren politische Einführung erst später entschieden werden soll.

Für Bürger bedeutet das: Der digitale Euro ist nicht mehr bloß eine ferne Idee aus Brüssel und Frankfurt. Die Testpartner stehen fest, die Beta-Version wird vorbereitet und reale Zahlungssituationen sind eingeplant. Wer Bargeldfreiheit und finanzielle Privatsphäre erhalten will, sollte deshalb nicht erst 2029 genau hinsehen. Die entscheidenden technischen und rechtlichen Weichen werden längst vorher gestellt.