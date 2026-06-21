Windkraft unter Druck: Illegale Entsorgung, Milliardenverluste und neue Zweifel an der Energiewende

Ein aktueller Beitrag des Kanals EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie beschäftigt sich mit einer Reihe von Problemen, die nach Ansicht der Autoren die Windkraftbranche zunehmend belasten. Grundlage sind Berichte über illegale Müllentsorgung, fragwürdige Umweltfolgen, wirtschaftliche Rückschläge und juristische Auseinandersetzungen.

Während Windkraftanlagen von Politik und Energiewirtschaft als zentrale Säule der Energiewende betrachtet werden, häufen sich laut dem Bericht die Negativmeldungen. Besonders brisant ist ein Fall aus Tschechien, bei dem ein bayerischer Entsorger beschuldigt wird, hunderte Tonnen Windrad- und Industrieschrott illegal gelagert zu haben. Auch in den USA laufen Verfahren wegen der angeblich unerlaubten Entsorgung ausgedienter Rotorblätter.

Schwierig ist auch die Entsorgung der Rotorblätter. Diese bestehen aus komplexen Verbundwerkstoffen, die sich nur schwer recyceln lassen. Nach rund 20 Jahren Betriebszeit bleiben häufig nur Verbrennung oder Deponierung als Verwertungswege übrig. Gleichzeitig wird auf Berichte aus Ecuador verwiesen, wonach die steigende Nachfrage nach Balsaholz für Rotorblätter zu illegalen Rodungen in Regenwaldgebieten beigetragen haben soll.

Auch wirtschaftlich gerät die Branche offenbar unter Druck. Als Beispiel wird der Rückzug eines Energiekonzerns aus Offshore-Windprojekten genannt, der nach Angaben der Stadt Karlsruhe zu milliardenschweren Abschreibungen und erheblichen Belastungen für den kommunalen Haushalt geführt habe. Gleichzeitig berichten Medien über sinkende Erträge, steigende Finanzierungskosten und abgesagte Projekte.

Hinzu kommen Diskussionen über die tatsächliche Stromausbeute. Trotz des Ausbaus der Windkraft wurde in Deutschland im Jahr 2025 laut den im Video zitierten Angaben weniger Windstrom produziert als im Vorjahr. Verantwortlich seien unter anderem schwächere Windverhältnisse gewesen.

Besonders kontrovers sind die im Beitrag aufgegriffenen Gesundheitsfragen. Verwiesen wird auf eine Gerichtsentscheidung in Frankreich, bei der ein Zusammenhang zwischen Beschwerden einer Anwohnerin und einem nahegelegenen Windpark thematisiert wurde. Gegner der Windkraft sehen sich dadurch bestätigt, Befürworter halten dagegen, dass die wissenschaftliche Bewertung möglicher Gesundheitsfolgen weiterhin umstritten ist.

Der Tenor des Videos ist eindeutig: Die Autoren sehen in den jüngsten Entwicklungen Anzeichen dafür, dass die Windkraftbranche vor erheblichen ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen steht. Ob daraus tatsächlich das Ende des Windkraftbooms in Europa und den USA folgt, bleibt allerdings eine offene Frage, die weit über die im Beitrag vertretene Perspektive hinausgeht.

*Quelle: Video „Illegal gefällt und illegal entsorgt: Die Skandale der Windkraftindustrie – Klimaschau 264“ von EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie.