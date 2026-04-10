Zweites Vatikanisches Konzil bringt Früchte

“Deutschland: Tempel und Moscheen öffnen, Kirchen schließen. In Deutschland werden reihenweise christliche Kirchen geschlossen. Dafür entstehen mehr andere religiöse Bauten. Die Religion der Menschen aus Indien oder Syrien macht das Stadtbild bunter” (dw, 05.04.2026). Ein Bild im Artikel zeigt eine Fahrradsammlung, untertitelt: “In Jülich westlich von Köln wurde aus einer ehemaligen katholischen Kirche ein Fahrradgeschäft”. Bei diesem Gebäude handelt es sich um Ex-”Sankt Rochus”, s. Wikipedia, “St. Rochus (Jülich)”: “Die Kirche im Jülicher Süden wurde 1961 nach Plänen des Kölner Architekten Gottfried Böhm erbaut. 1969 wurde St. Rochus eigenständige Pfarrgemeinde. … Zum Ende des Jahres 2022 wurde das Gebäude entwidmet und an einen Fahrradhändler verkauft.” Ich habe das Gebäude erkannt, weil ich selbst dort “Gemeindemitglied” war und über mehrere Jahre dort zum “Gottesdienst” gegangen bin. Der dortige “Pfarrer” hat ein Zeugnis für mich geschrieben, damit ich “Priesterkandidat” für “Vatikanum 2” werden konnte. Erst im letzten Studienjahr, noch im “Priesterseminar St. Luzi” im “Bistum Chur”, wurde ich “Sedisvakantist”.

“St. Rochus” hatte stets den Charakter einer Turnhalle. Während katholische Kirchengebäude den Geist zu Gott erheben, drücken V2-Gebäude den Geist nieder. Die V2-Gruppe hat nicht nur hässliche Turnhallen gebaut, sondern meistens bereits länger bestehende schöne Kirchen hässlich gemacht. Hochaltäre wurden zwar nicht immer abgerissen, aber sie gerieten ins Hintertreffen durch den Luthertisch, an dem die V2-Mahlfeier (”Novus ordo missae”) gespielt wurde. Die “neue Messe” wiederum zeigt sich in Auswüchsen wie “Karnevalsmesse”, “Rockmesse”, “Theatermesse” usw., kurz: Theater. Wie erbaulich, wie “heilig” ist ein Spektakel mit Karnevalskostümen, mit Rockmusik, mit ausdrücklichem “Theater”? Ob die “neue Messe” überhaupt sakramental gültig ist, war die Sorge der “Kurzen kritischen Untersuchung des neuen Ordo Missae”, sog. “Ottaviani-Intervention”, maßgeblich entstanden durch Michel Louis Guérard des Lauriers, Begründer des “Sedisprivationismus” – eine Irrlehre, die zwischen einem “formalen” und “materiellen” Papstamt unterscheidet, eine Verhöhnung des katholischen Sedisvakantismus. Jedenfalls wurde die von Montini (”Papst Paul VI.”) befohlene “neue Messe” von einigen als Verlust christlicher Kultur empfunden, cf. den berühmten Aufruf in der Londoner Times 1971 zum Erhalt der “alten Messe”, unterschrieben von damaligen Berühmtheiten wie Agatha Christie, s. “Agatha Christie indult”.

Die “neuen Sakramente” haben allerdings allesamt schwerste Probleme. Die Intention, das Sakrament zu spenden (also nicht bloß Theater zu spielen), ist für die Gültigkeit der Sakramente notwendig. Höchst fragwürdig ist ergo in der V2-Gruppe sogar – trotz an sich gültiger Taufformel – die Taufe. V2 ist im Kern antichristlich – das Dogma von der kirchlichen Heilsnotwendigkeit wird ausdrücklich geleugnet (Unitatis Redintegratio 3), somit bestehen bereits erhebliche Zweifel, ob bei einer V2-Taufe wirklich die Taufe gespendet werden soll; sehr wahrscheinlich dagegen besteht hier eine Gegenintention, und durch eine solche Gegenintention ist die Taufe ungültig. Die V2-”Bischofsweihe” gilt allgemein als ungültig, und sogar ein V2-Mitglied nannte Probleme: Athanasius Kröger, Theologische Erwägungen zum neuen Ritus der Bischofsweihe, 1978. Also selbst eine “alte Messe” durch einen “Neu-Geweihten” wäre ungültig.

Jedenfalls zeigt der Fall “St. Rochus” sehr anschaulich die Früchte von “Vatikanum 2”: Hässlichkeit bis hin zur völligen Zerstörung christlicher Inhalte. Die Schuld liegt natürlich nicht alleine bei Roncalli (”Papst Johannes XXIII.”) und seinen Nachfolgern bis derzeit Prevost (”Papst Leo XIV. “), sondern ganz wesentlich auch bei denen, die diesen falschen Propheten gefolgt sind. Mundus vult decipi, das Volk will betrogen werden. Richtig, wer in der Bundesrepublik Deutschland den katholischen Glauben bekennt, d. h. wer “Vatikanum 2” zurückweist, muss mit schwersten Strafen rechnen, bis hin zum Gefängnis. Die Justiz (Amtsgericht Dorsten – 7 Ls-29 Js 74/08-43/11) begründet dieses Vorgehen unanfechtbar: “Für die Entscheidung des Verfahrens ist es völlig unerheblich, ob der Angeklagte in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die anderen nicht.” Der Zerstörung christlicher Inhalte läuft auf Hochtouren, s. wiederum den dw-Artikel: “Noch vor wenigen Jahren bekannte sich über die Hälfte der Deutschen zu einer der Großkirchen. Aktuell gehören noch rund 36,6 Millionen Deutsche zur katholischen oder evangelischen Kirche.” Turnhallen als Kirchen, Kirchen zu Fahrradgeschäften. Das wäre unmöglich, wenn das Volk das nicht wollte. Die “Ökumene”, die Ablehnung der kirchlichen Heilsnotwendigkeit, ist nicht nur das Herzensanliegen der V2-Texte, also von V2-Textschreiber Karl Rahner und V2-Bischöfen wie Marcel Lefebvre (der alle V2-Texte unterschrieben hat), sondern das Herzensanliegen eines gigantischen Teiles der Weltbevölkerung. Gute Hirten schützen die Herde vor den falschen Propheten – und genau diesen Grundsatz lehnte Roncalli ab 1962 bei seiner Eröffnungsansprache zu “Vatikanum 2”: Die Kirche soll die Unwahrheit nicht mehr verurteilen.

Und “St. Rochus”? Geboren 1967, d. h. zwei Jahre nach “Vatikanum 2”, habe ich niemals die echte katholische Kirche erlebt. Ich war noch ein Kind, als ich das Theater in “St. Rochus” erlebte. Zwar geriet ich in Streit mit dem dortigen “Pfarrer” wegen seiner für mich unerträglichen “Gottesdienste”, aber es dauerte noch mehrere Jahre bis zu meiner Bekehrung von V2 zum katholischen Glauben, der zwingend notwendige “Kirchenaustritt” erfolgte 1995. Damit begannen massenweise zivilrechtliche und strafrechtliche Justizprozesse gegen mich, begonnen oder begleitet von der V2-Gruppe, oft mit Verurteilungen, z. B. Kontopfändung und Gefängnis. Nochmals: Die Entchristlichung mag dirigiert werden von Gestalten wie Robert Francis Prevost, aber immer entscheidend ist, wer die Entchristlichung – begeistert oder enttäuscht – zulässt. Jeder Einzelne zählt. Jeder Einzelne trägt die Verantwortung, jeder Einzelne muss sich verantworten. Wer sich nicht zum katholischen Glauben bekennt, bleibt in dieser Erdenzeit vielleicht verschont von Kontopfändung und Gefängnis – vielleicht aber auch nicht. Aber wer sich nicht zum katholischen Glauben bekennt, der wird sich auch dafür unausweichlich vor Gott verantworten müssen. Endgültig.

von Pater Rolf Hermann Lingen