Xi warnt Trump in Peking: Taiwan ist eine rote Linie — und der Westen schaut weg

Xi Jinping nannte das Treffen „historisch“, lobte Trump als „großen Freund“ — und sprach dann eine Warnung aus, die klarer nicht hätte sein können: Wer Taiwan falsch handhabe, steuere auf eine „extrem gefährliche Situation“ zu. Taiwans Unabhängigkeit und Frieden in der Straße seien „unvereinbar“. Trump reiste mit 30 Wirtschaftsführern nach Peking, darunter Apple-Chef Tim Cook, Tesla-Boss Elon Musk und Nvidia-CEO Jensen Huang, und bezeichnete das Treffen als möglicherweise „eines der bedeutendsten Gipfeltreffen der Geschichte.“

Ob er auf Xis Taiwan-Warnung konkret geantwortet hat, blieb zunächst offen. Das sagt mehr als jede Antwort.

Was sich in Peking gerade abspielt, ist kein gewöhnlicher Diplomatengipfel. Xi beschwor die „Thukydides-Falle“ — das historische Muster, nach dem rivalisierende Großmächte fast zwangsläufig in Konflikt geraten. Es ist eine Botschaft an Washington: China kennt die Geschichte, und China ist bereit. Trump antwortete mit Schulterklopfen und Optimismus. Ob das Stärke ist oder Ablenkung, darf jeder selbst beurteilen.

Tucker Carlson, der in den USA unbequemere Fragen stellt als die meisten seiner Kollegen, hatte die neue Strategie bereits im März beschrieben: Er sehe China nicht mehr als zentrale Bedrohung der USA — und forderte eine neue Weltordnung, in der Washington Macht mit Peking teilt. Zum Gipfel kommentierte er, beide Seiten könnten „den Sieg erklären, ohne viel zu opfern.“ Keine Substanz, gute Bilder. Und zum Militärischen sagte er klar: Die USA könnten Taiwan im Ernstfall nicht verteidigen.

Das ist der eigentliche Kontext dieses Gipfels, den westliche Medien lieber nicht zu laut aussprechen: Amerika sitzt am Tisch mit einem China, das technologisch aufgeholt hat, wirtschaftlich eigenständiger geworden ist und militärisch im Indo-Pazifik massiv aufgerüstet hat. Trump bringt die CEOs der Konzerne mit, die am stärksten von stabilen China-Geschäften abhängen — Apple fertigt dort, Tesla verkauft dort, Nvidia will dort Chips verkaufen dürfen. Das sind keine neutralen Beobachter. Das sind Interessenvertreter, die ihrem Präsidenten im Gepäck sitzen.

Xi nennt es „historisch“. Trump nennt es „bedeutend“. Was es tatsächlich ist, wird sich zeigen — an Taiwan, an Iran, und daran, was am Ende wirklich auf dem Tisch lag und was nicht.