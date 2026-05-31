Eine KI sollte nur eine gelbe Postkutsche von 1780 zeichnen. Heraus kam ein Bild mit vier Pferden, zwei ziehen, zwei bremsen. Mehr EU geht kaum.

Die Aufgabe war doch einfach, die Aufgabe an die KI lautete:

Bitte zeichne eine gelbe Postkutsche ungefähr aus dem Jahr 1780, die von Paris nach Hamburg fährt und Heinrich Heine transportiert. An der Grenze wurden alle Koffer durchsucht. Sie stehen geöffnet am Boden neben der Kutsche. Zwei Pferde ziehen die Kutsche.

Nach zwei Minuten Wartezeit erzeugte Gemini (von Google) ein gar verwunderliches Bild. Zwei Pferde ziehen die Kutsche, zwei Pferde bremsen die Kutsche. Schöner lässt sich EU-Politik kaum darstellen.

Wenn Wirklichkeit zu echt wird

Wer ein Bild braucht, auf dem ein junger Mann seiner Liebsten einen Strauß Rosen überreicht, schreibt nur noch „fotorealistisch“ dazu. Schon entsteht ein Bild, das von einem echten Foto kaum zu unterscheiden ist. Lädt man zusätzlich Fotos der beiden Personen hoch, könnte fast jeder glauben, die Szene sei wirklich aufgenommen worden. Genau hier beginnt die politische Nervosität. Die KI kann plötzlich Wirklichkeit vortäuschen. Sie kann Geschichte nachbauen. Sie kann Menschen in Szenen stellen, in denen sie nie standen.

Also kommt der Sicherheitsgurt aus Brüssel.

Kunst mit Handbremse

Die KI darf kreativ sein, aber bitte nicht zu kreativ. Sie soll Bilder liefern, aber nicht so überzeugend, dass der Bürger am Ende selber denkt. Also entstehen Bilder aus einer Zwischenwelt.

Die Postkutsche hat vier Pferde. Zwei ziehen. Zwei bremsen. Man könnte sagen: Die Maschine hat die Regulierung verstanden, bevor der Beamte den Stempel gefunden hat.

Vorne Innovation, hinten Vorschrift. Dazwischen sitzt Heinrich Heine und fragt sich vermutlich, ob er nicht besser zu Fuß gegangen wäre.

Brüssel reitet mit

Nur die vier Pferde beweisen noch, dass die KI ein Eigenleben hat. Dieses Eigenleben wird nun von Brüssel an die Leine gelegt.

Gut, dass vor der Postkutsche keine Rehe ziehen und hinten keine Elefanten bremsten. Der EU wäre auch das noch zuzutrauen. Danach hätte man uns erklärt, dies diene der Sicherheit, der Transparenz und dem Schutz der demokratischen Kutschenordnung.

Und irgendwo in Brüssel hätte ein Ausschuss genickt.