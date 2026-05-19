Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat auf X schonungslos enthüllt, wie Bundesgesundheitsministerin Nina Warken den Gemeinsamen Bundesausschuss drängt, geschlechtsangleichende Operationen an Minderjährigen zur Kassenleistung zu machen – per Schnellverfahren, ohne echte Prüfung. Die AfD warnt vor irreversiblen Schäden an gesunden Jugendlichen und stützt sich auf die klaren Appelle von Frauenheldinnen e.V. sowie der Interessengemeinschaft Transteens-Sorge-berechtigt.

Genau das zeigt den Wahnsinn dieser ideologisch verblendeten Politik: Statt seriöser Evidenz und Schutz der körperlichen Unversehrtheit werden gesunde Kinder auf Staatskosten chemisch und chirurgisch verstümmelt, obwohl Langzeitstudien katastrophale Folgen wie massiv erhöhtes Suizidrisiko belegen. Dr. Christina Baum von der AfD nennt es treffend einen „medizinischen Skandal“, der junge Menschen zu lebenslangen Patienten macht und ihre Zukunft zerstört. Statt psychologischer Hilfe und elterlichem Schutz regiert der ideologische Bulldozer – Zeit, dass dieser Irrsinn endlich ein Ende findet und Minderjährige vor solchen Experimenten bewahrt werden, bevor noch mehr Leben unwiderruflich kaputt sind.