Am Landesgericht Klagenfurt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter des Messerangriffs von Villach begonnen. Laut Heute.at muss sich ein 24-jähriger Syrer verantworten, der im Februar 2025 sechs Menschen mit einem Messer attackiert haben soll. Ein 14-jähriger Bub starb, fünf weitere Opfer wurden teils schwer verletzt.

Der Prozess findet unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Angeklagte sitzt hinter Panzerglas, im Gerichtsgebäude gelten strenge Verbote für Foto-, Film- und Zeichenaufnahmen. Elektronische Geräte sind untersagt.

Besonders schockierend sind die Aussagen, die der Angeklagte laut Heute unter Berufung auf die „Kronen Zeitung“ vor Gericht gemacht haben soll. Er bereue nichts und würde die Tat wieder genauso begehen. Mehr noch: Er habe erklärt, er würde „noch mehr Menschen töten“.

Nach dem Bericht fühlt sich der 24-Jährige weiterhin der Terrororganisation Islamischer Staat verpflichtet. Männer zwischen 14 und 45 Jahren seien demnach Ziel gewesen, wie es der IS vorgebe. Auf die Frage, wo der vom IS angestrebte Staat entstehen solle, habe der Angeklagte geantwortet: „Auf der ganzen Welt.“

Die Tat in Villach dauerte laut Ermittlern nur 84 Sekunden. In dieser Zeit wurden mehrere Passanten attackiert. Gestoppt wurde der Angreifer erst durch das Eingreifen eines syrischen Essenslieferanten. Dem Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft.

Der Fall zeigt erneut, wie teuer die Verharmlosung islamistischer Radikalisierung werden kann. Wer nach solchen Aussagen noch von bloßen „Einzelfällen“ sprechen will, verweigert den Blick auf die Realität: Der Terror ist nicht abstrakt. Er steht vor Gericht, hinter Panzerglas, und zeigt keine Reue.