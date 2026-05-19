Trump schickt seinen Grönland-Mann: Der arktische Poker beginnt wieder

Der nächste Akt im Grönland-Theater hat begonnen. Wie n-tv berichtet, ist Jeff Landry erstmals als Sondergesandter Donald Trumps in Grönland eingetroffen. Offiziell nimmt der Gouverneur von Louisiana an der Wirtschaftskonferenz „Future Greenland“ in Nuuk teil. Politisch ist der Besuch deutlich mehr als ein höflicher Termin im Eis.

Landry ist nicht irgendein Besucher. Trump ernannte ihn Ende vergangenen Jahres zu seinem Mann für Grönland, jenes autonome Gebiet im Königreich Dänemark, das der US-Präsident seit Jahren immer wieder ins Visier nimmt. Mal klingt es wie ein Immobiliengeschäft, mal wie nationale Sicherheit, mal wie Rohstoffstrategie. Am Ende geht es immer um dasselbe: Wer kontrolliert die Arktis, ihre Routen, ihre Militärlage und ihre Bodenschätze?

Die Reise ist heikel, weil sie genau in diese offene Wunde fällt. Grönland will mehr Eigenständigkeit, Dänemark will seine Hoheit nicht verlieren, die USA wollen mehr Einfluss, und Russland sowie China schauen ebenfalls auf die Arktis. In Nuuk tritt Landry nun als Gast einer Wirtschaftskonferenz auf. Aber jeder weiß, dass hier nicht nur über Investitionen gesprochen wird.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Grönland ist strategisch wertvoll: seltene Erden, Rohstoffe, neue Seewege, Radar, Militärbasen, Nähe zum Nordatlantik. Wer dort Fuß fasst, gewinnt geopolitische Tiefe. Die USA betreiben mit Pituffik bereits eine wichtige Militärbasis auf der Insel. Trump will offenbar mehr als nur Freundschaftspflege.

Offizielle Treffen mit grönländischen Politikern waren laut Reuters zunächst nicht bestätigt. Gerade das macht den Besuch interessant. Wenn ein Sondergesandter ohne große diplomatische Bühne anreist, aber bei einem Wirtschaftsforum auftaucht, wirkt das wie eine Kontaktaufnahme durch die Seitentür: erst Unternehmen, dann Projekte, dann Einfluss.

Dänemark und Grönland haben Trumps frühere Kauf- und Übernahmefantasien stets zurückgewiesen. Doch Washington hat gelernt, dass man Souveränität nicht immer kaufen muss. Man kann sie auch wirtschaftlich umkreisen: Investitionen, Sicherheitskooperationen, Infrastruktur, Rohstoffpartnerschaften, Konsulate, Programme. Am Ende steht vielleicht kein offizieller Kaufvertrag, aber eine neue Abhängigkeit.

Für Europa ist das unangenehm. Während Brüssel gern von strategischer Autonomie spricht, schiebt sich Washington in einem der wichtigsten Zukunftsräume des Kontinents vor. Die Arktis ist nicht nur eine weiße Fläche auf der Karte. Sie ist Rohstofflager, Militärraum und Klimaschlüssel zugleich. Wenn Europa dort schläft, werden andere wach bleiben.

Landrys Besuch ist deshalb ein Signal. Trump hat Grönland nicht vergessen. Er schickt jetzt nicht mehr nur Sprüche, sondern Personal. Und wenn in Nuuk über die Zukunft Grönlands gesprochen wird, sollte Europa genau hinhören. Denn die Frage lautet nicht, ob Trump die Insel morgen kauft. Die Frage lautet, ob Amerika sie Stück für Stück politisch, wirtschaftlich und militärisch näher an sich zieht.