„Trump ist verrückt geworden“ – Wutanfall gegen Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens und Alex Jones

Donald Trump hat auf Truth Social eine Abrechnung losgetreten, die selbst hartgesottene MAGA-Veteranen fassungslos zurücklässt. In einem langen, großteils in Versalien gehaltenen Post bezeichnet er Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens und Alex Jones allesamt als „NUT JOBS“ und „TROUBLEMAKERS“ mit niedrigem IQ – wie auf seinem Truth-Social-Kanal nachzulesen ist. Der Auslöser: Die Genannten hatten sich gegen einen möglichen Militärschlag auf den Iran ausgesprochen.

Trump wirft seinen früheren Weggefährten vor, vom Fernsehen geflogen zu sein, drittklassige Podcasts zu betreiben und in Wahrheit nie wirklich MAGA gewesen zu sein. Tucker Carlson habe nicht mal das College abgeschlossen und sei nach seiner Entlassung bei Fox News „ein gebrochener Mann“ gewesen. Megyn Kelly habe ihm seinerzeit die „berühmte Rosie-O’Donnell-Frage“ gestellt. Candace Owens sei „verrückt“ und behaupte fälschlicherweise, die „hochangesehene First Lady Frankreichs“ sei ein Mann – worüber Trump nebenbei anmerkt, Brigitte Macron sei „weit schöner“ als Owens. Und Alex Jones habe sein gesamtes Vermögen verloren – zu Recht, wegen seiner menschenverachtenden Lügen über die Opferfamilien von Sandy Hook.

Das Fazit laut Trump: Diese Leute seien „LOSERS“, werden es immer bleiben, und die Fake-News-Medien täten jetzt so, als wären sie plötzlich relevant. MAGA stehe für Stärke – und dazu gehöre es, dem Iran keine Atomwaffe zu gönnen.

MTG kehrt sich ab

Was den Ausraster noch pikanter macht: Marjorie Taylor Greene, einst eine der verlässlichsten Trump-Loyalistinnen im Kongress, reagierte auf X mit den Worten, Trump sei „verrückt geworden“ und habe ein wirres Gerassel von sich gegeben. Sie selbst habe gemeinsam mit Carlson, Kelly, Owens und Jones dafür gearbeitet, Trump ins Weiße Haus zu bringen – und werde das auch nie vergessen.

Mit einem einzigen Post hat Trump einen erheblichen Teil seines eigenen medialen Unterstützernetzwerks verprellt. Ob das kalkuliertes Ablenkungsmanöver ist oder schlicht Kontrollverlust – die MAGA-Einheitsfront liegt jedenfalls gerade öffentlich in Scherben.

Alex Jones sagte auf Trumps Wutrede, der Präsident sei von dämonischen Kräften besessen und nur noch eine verrottende Hülle des alten Trump. Zudem würde sich seine Frau Melania mit der Presseerklärung zu Epstein von ihrem Mann zu distanzieren versuchen.