Trump-Handy entpuppt sich als umlackiertes China-Phone

Was als patriotisches Smartphone „Made in the USA“ beworben wurde, ist laut iFixit nichts weiter als ein goldlackiertes HTC U24 Pro aus China. Die Reparaturplattform hat das T1 Phone der Trump Organization in einen Computertomografen geschoben, anschließend zerlegt und mit dem zwei Jahre alten Android-Gerät von HTC verglichen. Das Ergebnis lässt von den vollmundigen Ankündigungen der Trump Organization wenig übrig.

Gleiche Hauptplatine, gleicher Snapdragon-7-Gen-3-Prozessor, 12 GByte Arbeitsspeicher, 512 GByte Speicher. Die Platine des HTC-Modells lief im Test problemlos im Gehäuse des Trump-Handys. Unterschiede gibt es kaum: Der Blitz wurde leicht verschoben, das Lautsprechergitter ist anders perforiert. Der Akku des T1 ist mit 19,35 Wattstunden etwas größer als die 17,23 Wattstunden des HTC-Originals, dafür lädt das Trump-Handy nur mit 30 statt 60 Watt.

Besonders pikant wird es beim Blick auf die Marketinggeschichte des Geräts. Die Trump Organization hatte das T1 zunächst als „Made in the USA“ verkauft, diese Behauptung nach den ersten Vorbestellungen aber zurückgenommen. Übrig blieb die vage Formel, das Handy sei mit „amerikanischen Werten“ designt worden. Auf der Verpackung steht inzwischen nur noch „Assembled in the USA“ – die Trump Organization behauptet, ein Team in Florida setze das Gerät aus zehn Teilen zusammen. iFixit sieht das anders: „Wenn man diese Informationen zusammennimmt, erhält man kein ‚american-proud Design‘, sondern ein Handy, das in China entworfen und weitgehend mit Teilen, die aus China stammen, in China hergestellt wird.“

Auch beim Preis bleibt von der angeblichen Eigenständigkeit nichts übrig. Das mittlerweile an erste Käufer ausgelieferte T1 Phone kostet 500 US-Dollar – ziemlich genau das, was auch das baugleiche HTC U24 Pro mit 512 GByte Speicher kostet. Beim Reparatur-Score liegen beide Geräte gleichauf bei 3 von 10 Punkten.

Wer für ein angeblich amerikanisches Symbolprodukt zahlt, bekommt am Ende ein zwei Jahre altes China-Handy mit neuer Lackierung.