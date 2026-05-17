Tommy Robinsons Marsch durch London setzt deutliches Zeichen

Am Samstag, dem 16. Mai 2026, hat London ein Bild gesehen, das die britische Politikklasse noch lange beschäftigen wird: Hunderttausende Briten marschierten unter dem Motto „Unite the Kingdom“ durch die Hauptstadt, britische Flaggen in der Hand, christliche Kreuze getragen – ein Volkszug, den das Establishment weder erwartet noch gewollt hat.

Organisiert von Aktivist Tommy Robinson, war der Marsch kein spontaner Aufruhr, sondern das Ergebnis monatelanger Vorbereitung – professioneller noch als der erste „Unite the Kingdom“-Marsch im September zuvor. Die Forderungen waren klar: Schluss mit der illegalen Migration über den Ärmelkanal, Ende der Masseneinwanderung, Schutz christlicher Werte und britischer Identität. Und: ein Ende der Praxis, Menschen für Social-Media-Posts zu verhaften.

🚨 JUST IN: Leftists are RAGING after Tommy Robinson’s Unite the Kingdom rally went FULL ANTI-ISLAMIST and anti-oppression against women



They stormed up and ripped off their burqas!



This is what the entire west should do



REPEL ISLAM AT ALL COSTS 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/JfVnuaLlhl — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 16, 2026

Dass das Ereignis internationale Aufmerksamkeit erregte, zeigte sich auch daran, dass der amerikanische YouTuber Nick Shirley – bekannt für investigative Reportagen aus dem Inneren des salvadorianischen Hochsicherheitsgefängnisses CECOT und aus dem US-Kongress – eigens nach London reiste, um Robinson kurz vor dem Start des Marsches zu interviewen. Shirley, der auf YouTube 1,6 Millionen Abonnenten zählt, brachte die Stimmung auf den Punkt: Die Briten seien von Jahr zu Jahr ungehaltener darüber, was in ihrem Land passiere – und das sei verständlich.

Premierminister Keir Starmer hatte den Marsch bereits im Vorfeld als Plattform für „Hass und Spaltung“ bezeichnet und pauschal alle Teilnehmer als „far right extremists“ abgestempelt. Was er darunter versteht, machte seine Regierung mit einer beispiellosen Einreisesperrliste deutlich. Betroffen waren: der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron, der als Redner eingeplant war; der polnische EU-Parlamentarier Dominik Tarczynski (PiS); der belgische Vlaams-Belang-Politiker Filip Dewinter; die niederländische Aktivistin Eva Vlaardingerbroek; die amerikanischen MAGA-Kommentatoren Joey Mannarino und Valentina Gomez; sowie der jüdische Journalist Avi Yemini und Ezra Levant von Rebel News. Bystron kommentierte die Entscheidung trocken: „Wer im Jahr 2026 Einreiseverbote für europäische Politiker verhängt, die bei einer Demo reden sollen, der hat Angst vor der Wahrheit. Die Regierung Starmer ist am Ende.“ Tarczynski kündigte rechtliche Schritte gegen Starmer wegen Verleumdung an.

Zur gleichen Zeit fand in London eine Gegenveranstaltung zum Nakba-Gedenktag statt, an der nach Schätzungen rund 30.000 Menschen teilnahmen. Die zahlenmäßige Relation dürfte der britischen Leitpresse unangenehm sein – weshalb die Berichterstattung entsprechend ausfiel. Statt Volksaufstand: schweigen, verkleinern, delegitimieren.

Was in London stattfand, lässt sich nicht wegdefinieren. Eine Woche nach der schweren Wahlniederlage von Starmers Labour ist die Botschaft aus dem Volk unmissverständlich: Das Land gehört seinen Bürgern – und die wollen es zurück.