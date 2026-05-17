Österreich verteufelt Mini-AKWs — und klammert sich weiter an die Erneuerbaren

Österreich bleibt bei Atomkraft hart auf Abwehrkurs. Wie das Umweltamt meldet, sieht Klimaschutzminister Norbert Totschnig in kleinen modularen Reaktoren, sogenannten SMR, keine Antwort auf die aktuellen Klima- und Energiefragen. Stattdessen solle der Ausbau erneuerbarer Energien weitergehen. Klingt nach Linie. Klingt nach Prinzip. Klingt aber auch nach jener energiepolitischen Gewissheit, die in Europa längst nicht mehr überall geteilt wird.

Anlass ist ein Bericht des Umweltbundesamtes zu Small Modular Reactors. Die österreichische Seite fasst die Sache eindeutig zusammen: zu teuer, zu spät, zu unsicher, zu viele offene Fragen. Auf der Ministeriumsseite ist sogar vom spöttischen Begriff „Small Marketing Reactors“ die Rede. Die Botschaft ist klar: Die neuen Mini-AKWs seien vor allem ein Versprechen der Industrie, kein belastbares Werkzeug für die Energiewende.

Ganz aus der Luft gegriffen ist diese Kritik nicht. Der Bericht des Umweltbundesamtes verweist auf fehlende Betriebserfahrung, ungeklärte Genehmigungsfragen, Sicherheitsrisiken, radioaktive Abfälle, Lieferketten und die wirtschaftliche Unsicherheit kleiner Reaktoren. Selbst die österreichische Analyse kommt zu dem Schluss, dass eine breite Einführung innerhalb der nächsten zehn Jahre sehr unwahrscheinlich sei. Wer heute Strompreise, Netzausbau und Versorgungssicherheit lösen muss, kann also schwer auf Reaktoren setzen, die frühestens irgendwann in den 2030er Jahren nennenswert auftauchen könnten.

Trotzdem wirkt die österreichische Debatte bemerkenswert einseitig. Während Wien die Atomkraft praktisch reflexhaft als Sackgasse behandelt, schiebt die EU-Kommission das Thema SMR strategisch an. Laut EU-Kommission sollen kleine modulare Reaktoren helfen, klimaneutrale Energie, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit zu verbinden. Erste Projekte sollen in Europa Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen. Die Kommission sieht bis 2050 sogar ein mögliches SMR-Potenzial von 17 bis 53 Gigawatt.

Damit steht Österreich vor einem bekannten Widerspruch: Man will Versorgungssicherheit, niedrige Preise, Klimaschutz, Industrie und Wohlstand. Gleichzeitig wird eine ganze Technologieklasse politisch aussortiert, bevor sie überhaupt in Europa richtig getestet ist. Natürlich löst Atomkraft nicht alle Probleme. Aber lösen Windräder, Solarfelder und Batterien wirklich allein die Frage, wie ein Industriestandort im Winter, bei Dunkelflaute und steigendem Strombedarf stabil versorgt wird?

Die österreichische Antwort lautet offenbar: mehr Erneuerbare, mehr Ausbau, mehr derselbe Weg. Das kann funktionieren, wenn Netze, Speicher, Reservekraftwerke, Genehmigungen und Kosten mithalten. Genau dort aber liegen seit Jahren die wunden Punkte der Energiewende. Wer Atomkraft als unbezahlbar kritisiert, muss ehrlich sagen, was die Alternative am Ende kostet: Netzausbau, Speicher, Eingriffe, Subventionen, Reservekapazitäten und Importabhängigkeiten verschwinden nicht, nur weil sie politisch angenehmer klingen.

Totschnig hat recht, wenn er vor SMR-Werbeprospekten warnt. Die Mini-AKW-Branche verkauft viel Zukunftsmusik. Aber eine Regierung, die Erneuerbare fast wie ein Glaubensbekenntnis behandelt, verkauft ebenfalls Zukunftsmusik. Nur mit anderen Bildern: Windrad statt Reaktor, Solarpanel statt Kühlturm, Förderprogramm statt Grundlast.

Österreich darf atomfrei bleiben. Das ist eine politische Entscheidung. Kritisch wird es aber, wenn aus dieser Entscheidung eine Denkverbotszone wird. Denn die Energiefrage der nächsten Jahre wird nicht nach Ideologie sortiert, sondern nach Verfügbarkeit, Preis und Stabilität. Wer jede nukleare Option verteufelt und gleichzeitig den Bürgern immer neue Kosten der Energiewende zumutet, sollte wenigstens erklären, warum ausgerechnet diese Einbahnstraße am Ende die billigere und sicherere sein soll.

Quellen: Umweltbundesamt/BMLUK, EU-Kommission