Terror in Italien: Marokkaner rast mit Auto in Menschenmenge – Meloni fordert harte Strafe

Wie Medien und zahlreiche Nutzer auf X berichten, ist im norditalienischen Modena ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast und soll danach noch mit einem Messer auf Menschen eingestochen haben. Mehrere Personen wurden verletzt, einige davon schwer. Der Täter wurde festgenommen.

In sozialen Netzwerken wird inzwischen offen von einem Terroranschlag gesprochen. Der frühere AfD-Politiker Georg Pazderski schrieb auf X, ein nordafrikanischer Migrant der zweiten Generation habe „gezielt Jagd mit dem Auto auf Menschen“ gemacht. Offiziell bestätigt sind diese Angaben bisher nicht.

Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni meldete sich zu Wort. Sie erklärte, der Vorfall sei „äußerst schwerwiegend“. Meloni sprach den Verletzten und ihren Familien ihre Unterstützung aus und dankte den Bürgern, die mutig eingegriffen hätten, um den Täter zu stoppen. Außerdem betonte sie, dass der Verantwortliche vollständig zur Rechenschaft gezogen werden müsse.

Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.

Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 16, 2026

Augenzeugen berichten von Panik mitten in der Innenstadt. Passanten sollen den Mann verfolgt und überwältigt haben, bevor die Polizei eintraf. Der Fall sorgt erneut für Diskussionen über Gewalt und Sicherheit in Europa.