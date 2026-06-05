Ein Schlag, ein Sturz, ein junger Mann tot: Die Bremer Mordkommission fahndet mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter eines tödlichen Angriffs. Wie die Polizei Bremen am Freitag mitteilte, war ein 25-Jähriger am 26. Mai gegen 20.15 Uhr an der Haltestelle Falkenstraße in der Bahnhofsvorstadt bewusstlos aufgefunden worden.

Ein Passant entdeckte das Opfer nicht ansprechbar und mit einer schweren Kopfverletzung auf dem Boden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er sofort notoperiert wurde. Trotz der medizinischen Versorgung starb der 25-Jährige in der vergangenen Woche an seinen Verletzungen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben nach Polizeiangaben, dass der junge Mann geschlagen wurde, zu Boden stürzte und sich dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung zuzog. Der Tatverdächtige soll sich kurz zuvor noch an der Haltestelle aufgehalten haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Daniel-von-Büren-Straße.

Der Gesuchte wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und dunkelhaarig beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug „Los Angeles“ auf der Brust sowie weiteren Buchstaben auf Ärmeln und Rücken. Dazu schwarze Shorts, weiße Socken, schwarze Badelatschen und einen schwarz-weißen Nike-Turnbeutel.

Die Polizei fragt: Wer hat am Dienstagabend, 26. Mai, gegen 20.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Falkenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kennt den abgebildeten Mann oder weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.