Tankrabatt verpufft: Beim Diesel kassierten offenbar die Konzerne mit

Der Tankrabatt sollte die Bürger entlasten. Doch ausgerechnet beim Diesel blieb laut einer Analyse offenbar ein erheblicher Teil der Steuervergünstigung auf dem Weg zur Zapfsäule hängen. Wie n-tv unter Berufung auf das ifo-Institut berichtet, wurde beim Diesel bis einschließlich 25. Juni im Schnitt nur eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter an die Verbraucher weitergegeben.

Das ist politisch brisant, weil die Maßnahme öffentlich als schnelle Hilfe gegen hohe Spritpreise verkauft wurde. Der Staat verzichtet auf Einnahmen, der Bürger soll an der Kasse profitieren, und am Ende stellt sich die schlichte Frage: Wer hat den Rabatt wirklich bekommen? Beim Diesel könnte nach der ifo-Schätzung mehr als ein Viertel der Steuervergünstigung bei den Mineralölkonzernen hängen geblieben sein.

Damit zeigt sich ein Muster, das die Bürger längst kennen: Entlastung wird in Berlin beschlossen, gefeiert und mit großen Worten verkauft. Doch zwischen Ministerium, Markt und Kasse entsteht ein Graubereich, in dem Konzerne, Lieferketten und Preisgestaltung ihre eigene Wahrheit schaffen. Der Verbraucher sieht am Ende nur den Betrag auf der Anzeige und darf hoffen, dass das politische Versprechen irgendwie bei ihm ankommt.

Gerade der Diesel ist dabei besonders empfindlich. Er betrifft Pendler, Handwerker, Spediteure, Lieferdienste und viele kleine Betriebe. Wenn dort eine Entlastung nicht vollständig ankommt, trifft das nicht nur Urlaubsfahrer, sondern die ganze Kostenkette. Transport wird teurer, Dienstleistungen werden teurer, Waren werden teurer. Und wieder zahlt der Bürger doppelt: erst über den Steuerausfall, dann über Preise, die trotzdem hoch bleiben.

Die ifo-Auswertung ist deshalb mehr als eine technische Preisanalyse. Sie legt den Finger auf die Frage, ob politische Eingriffe in Märkte überhaupt dort landen, wo sie landen sollen. Wenn die Regierung mit Steuergeld oder Steuerverzicht arbeitet, muss sie erklären können, wer am Ende profitiert. Sonst wird Entlastung zur Umverteilung mit Nebelmaschine.

Für die Mineralölbranche ist das natürlich bequem. Preise entstehen auf komplexen Märkten, Einkaufskosten schwanken, Rohöl, Raffinerien, Logistik und Wettbewerb spielen eine Rolle. Genau diese Komplexität macht es aber so einfach, politische Rabatte verschwimmen zu lassen. Der Bürger bekommt keinen Beleg, auf dem steht, welcher Cent tatsächlich weitergereicht wurde und welcher nicht.

Der Tankrabatt war als Beruhigungspille gedacht. Die neue Analyse zeigt, warum viele Menschen solchen Maßnahmen nicht mehr trauen. Wenn der Staat erst kassiert, dann teilweise verzichtet und am Ende unklar bleibt, wer den Vorteil einstreicht, ist das kein sauberer Ausgleich. Es ist ein Lehrstück darüber, wie teuer politisch inszenierte Entlastung werden kann.