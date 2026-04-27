Solar tanken statt Zapfsäule: Wie man sein E-Auto vom eigenen Dach fährt und was das kostet

Wer ein Elektroauto fährt und eine Solaranlage besitzt, stellt sich irgendwann dieselbe Frage: Muss ich den überschüssigen Strom wirklich ins Netz einspeisen, oder darf ich einfach alles selbst behalten und damit mein Auto laden? Die gute Nachricht: Man darf. Und es lohnt sich – mehr denn je.

Die Einspeisevergütung ist auf mittlerweile 7,86 Cent pro Kilowattstunde gesunken, während der durchschnittliche Netzstrompreis bei rund 39 Cent liegt. Wer also jeden selbst produzierten Sonnenstrahl brav ins öffentliche Netz schickt, verschenkt schlicht Geld. Das Gegenteil – der vollständige Eigenverbrauch – ist nicht nur erlaubt, sondern inzwischen die wirtschaftlich klügere Entscheidung, wie solarlokal.de erklärt.

Zwei Wege zur Autarkie: Inselanlage oder Nulleinspeisung

Eine Inselanlage ist eine Photovoltaikanlage, die nicht an das öffentliche Netz gekoppelt ist. Sie funktioniert ohne Einspeisung des überschüssigen Stroms und dient ausschließlich dem Eigenverbrauch. Das klingt radikal – und ist es auch. Wer komplett vom Netz geht, braucht einen entsprechend großen Speicher, der auch mehrere bewölkte Tage überbrückt. Im Winter, wenn die Sonne kaum scheint und der Verbrauch steigt, kann das eng werden. Für Einfamilienhäuser in Mitteleuropa ist die vollständige Netzunabhängigkeit deshalb in den meisten Fällen keine praktikable Dauerlösung.

Deutlich realistischer ist die sogenannte Nulleinspeiseanlage: Die PV-Anlage bleibt dabei ans öffentliche Stromnetz angeschlossen, speist aber technisch keinen Überschuss ein. Ein intelligentes Energiemanagementsystem überwacht permanent den Stromfluss am Netzanschlusspunkt. Der Solarstrom landet zuerst im Haus, dann im Speicher, und erst wenn beides voll ist, wird die Anlage gedrosselt – kein Strom fließt ins Netz. Im Notfall kann weiterhin Netzstrom zugekauft werden. Das Beste aus beiden Welten.

Wie groß muss die Anlage sein?

Für einen 3- bis 4-Personen-Haushalt mit Elektroauto ist eine Solaranlage mit einer Leistung von etwa 7 bis 8 kWp ausreichend. Bei einer Fahrleistung von 12.000 Kilometern pro Jahr liegt der jährliche Stromverbrauch des E-Autos bei etwa 2.000 bis 2.500 kWh – der gesamte Strombedarf eines solchen Haushalts erhöht sich damit auf rund 6.000 bis 7.000 kWh. Vielfahrer sollten eher 10 bis 12 kWp einplanen.

Entscheidend ist der Batteriespeicher. Eine Studie der HTW Berlin, die 730 Haushalte mit Solaranlage und Elektroauto auswertete, zeigt: Haushalte mit zusätzlichem Batteriespeicher sind im Mittel zu 73 Prozent autark. Ohne Speicher liegt die Autarkie noch bei rund 47 Prozent. Wer überwiegend tagsüber lädt und das Auto auch tagsüber zu Hause hat, kommt damit bereits sehr weit.

Welche Lösungen gibt es konkret?

Der Markt für Heimspeicher hat sich in den letzten Jahren erheblich entwickelt. Auf der Premium-Seite steht die Tesla Powerwall 3: Sie ist ein Lithium-Eisenphosphat-Heimspeicher mit 13,5 kWh Kapazität und einem integrierten Hybrid-Wechselrichter mit bis zu 13 kWp PV-Eingang. Ein separater Wechselrichter für die Solaranlage wird damit überflüssig. Der Preis liegt bei ca. 7.200 Euro netto zuzüglich ca. 1.000 Euro für das Backup Gateway sowie 1.500 bis 3.000 Euro Installationskosten – macht komplett installiert rund 9.700 bis 11.200 Euro. Für Deutschland besonders relevant: Tesla hat mit der Powerwall 3P nun eine dreiphasige Variante speziell für den DACH-Markt angekündigt, da in Deutschland Haushalte standardmäßig mit Drehstrom ausgestattet sind. Preise für die 3P stehen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch aus.

Wer günstiger einsteigen will, hat ebenfalls Optionen. Budget-Speicher wie BYD HVS oder Sungrow SBR starten bei rund 300 Euro pro kWh installiert. Ein Komplettpaket aus 10 kWp Solaranlage plus 10 kWh Speicher kostet 2026 zwischen 16.500 und 22.000 Euro inklusive Installation. Premium-Systeme wie Tesla Powerwall 3 oder E3/DC heben die Gesamtsumme auf 24.000 bis 28.000 Euro für vergleichbare Konfigurationen.

Für Mieter oder Eigenheimbesitzer ohne große Dachanlagen gibt es ebenfalls Lösungen: Die Kombination aus einer Mini-PV-Anlage (Balkonkraftwerk) mit dem Anker Power Dock und einer kompatiblen Wallbox ermöglicht es, das E-Auto auch mit kleinen Solaranlagen zu laden – flexibel erweiterbar und wirtschaftlicher als große Dachanlagen.

Was spart man wirklich?

Der durchschnittliche Strompreis liegt aktuell bei etwa 30 Cent pro kWh. Wer hingegen Solarstrom nutzt, zahlt nur etwa 10 bis 12 Cent pro kWh. Bei einem E-Auto mit 12.000 Kilometern Jahresleistung und rund 2.000 kWh Ladebedarf macht das eine Ersparnis von bis zu 400 Euro pro Jahr allein fürs Fahren – plus die eingesparten Haushaltskilowattstunden. Gesunkene Systemkosten und neue regulatorische Rahmenbedingungen wie das Solarspitzengesetz setzen Anreize für den smarten Eigenverbrauch statt unreflektierter Einspeisung.

Das Ergebnis ist klar: Wer heute eine Solaranlage mit Batteriespeicher und intelligenter Wallbox kombiniert, fährt sein E-Auto in weiten Teilen des Jahres kostenlos – von der Sonne bezahlt, ohne Einspeiseverluste, ohne Abhängigkeit von Netzstrompreisen. Die Anfangsinvestition ist real, die Laufzeit der Anlage ebenso. Wer 20 Jahre rechnet, rechnet richtig.

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