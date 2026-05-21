E-Auto-Prämie: Portal ist jetzt online, aber die Bürokratie fährt mit

Wie die Förderzentrale Deutschland inzwischen ausweist, kann der Antrag für die neue E-Auto-Förderung seit dem 19. Mai 2026 gestellt werden. Damit ist der erste Kritikpunkt aus unserem früheren Bericht erledigt: Das Antragsportal existiert nun. Wer bis zu 6.000 Euro Förderung für ein kleines Elektroauto beantragen will, landet aber nicht bei einem simplen Formular, sondern in einem ziemlich deutschen Behördenparcours.

Nach Angaben des Portals ist für den Antrag eine Anmeldung über die BundID nötig. Dabei reicht nicht irgendein Nutzerkonto. Gefordert wird ein Konto mit Vertrauensniveau „hoch“, also etwa über den Online-Ausweis oder über ein ELSTER-Zertifikat. Genau hier berichten erste Nutzer von Problemen: Wer die Online-Ausweisfunktion nie eingerichtet hat, seine PIN nicht kennt oder keine saubere BundID-Verknüpfung hat, kommt nicht besonders weit.

Auch die Unterlagen sind kein Nebenthema. Nutzer müssen nach den bisherigen Angaben unter anderem Kauf- oder Leasingunterlagen, Angaben zum Fahrzeug und Einkommensnachweise bereithalten. Weil die Förderung einkommensabhängig ist, spielt der Steuerbescheid eine zentrale Rolle. Das klingt logisch, bedeutet in der Praxis aber: Wer gerade erst gekauft hat, aber die passenden Nachweise noch nicht griffbereit hat, kann nicht einfach durchklicken.

In Autoforen schildern Nutzer inzwischen die ersten Gehversuche. Im PV5-Forum heißt es etwa, das Portal sei erreichbar, aber die Antragstellung hänge an Details wie BundID, Steuerdaten und Fahrzeugidentifikationsnummer. Besonders kurios: Ein Nutzer berichtet, er sei an der Prüfziffer der FIN gescheitert. Auch heise griff genau dieses Problem auf: Ein einzelner Strich beziehungsweise eine abweichende Schreibweise kann demnach reichen, um den digitalen Antrag auszubremsen.

Damit zeigt sich schon am Start das Kernproblem. Politisch wird die neue Prämie als Kaufanreiz verkauft, praktisch muss der Antragsteller erst beweisen, dass er digital behördenfit ist. Wer Online-Ausweis, BundID, ELSTER und Fahrzeugdaten sauber zusammenbekommt, hat Chancen. Wer bei einem dieser Punkte hängen bleibt, bekommt schnell das Gefühl, nicht ein Auto zu fördern, sondern eine Verwaltungsprüfung zu absolvieren.

Für E-Auto-Interessenten ist die Antwort deshalb zweigeteilt. Ja, der Antrag kann inzwischen gestellt werden. Nein, die Sache läuft offenbar nicht für jeden reibungslos. Vor dem Kauf sollte man prüfen, ob das gewünschte Fahrzeug überhaupt förderfähig ist, ob die Einkommensgrenzen passen und ob die BundID mit hohem Vertrauensniveau funktioniert. Wer erst nach Vertragsabschluss merkt, dass die digitale Identität, ein Steuerbescheid oder eine FIN-Eingabe Probleme macht, steht schnell mit einem teuren Auto und einer offenen Förderfrage da.

Die neue E-Auto-Prämie ist damit gestartet, aber noch nicht im Alltag angekommen. Aus „Das Portal existiert nicht“ ist „Das Portal ist da, jetzt beginnt der Papierkrieg in digital“ geworden.